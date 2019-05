Los resultados municipales del PSOE pueden darle de nuevo la presidencia de la FEMP

Publicada el 25/05/2019 a las 17:24 Actualizada el 25/05/2019 a las 18:13

Representación plural

20 millones de presupuesto

Las elecciones municipales de este domingo determinarán la(FEMP), ahora en manos del PSOE, que podría revalidar el cargo si es el partido mayoritario el 26M. Pero no será hasta septiembre cuando la institución renovará el Consejo Territorial, la Junta de Gobierno y la Presidencia en función del peso de cada partido en las urnas, informa Europa Press.La Federación ha estado dirigida endos de ellas con Francisco Vázquez a la cabeza (alcalde de La Coruña) y esta última con el alcalde de Vigo, Abel Caballero ; en otras tres la presidencia ha sido del PP, también en este caso con la repetición de una alcaldesa, la valenciana Rita Barberá.Los partidos eligen para el puesto a alcaldes con mayorías absolutas, que no pueden ser destituidos a mitad de legislatura, y hasta el momento han procedido de ciudades de distinto tamaño y latitud, desde Málaga a Vigo pasando por Getafe, Palencia o Zaragoza.como un órgano de adhesión voluntaria quey otras instituciones, y a las que asesora y ofrece formación. Cuenta hoy con 7.368 miembros: 7.319 municipios, 38 diputaciones provinciales, los cuatro consejos insulares baleares y los siete cabildos canarios, aunque el censo del Pleno de septiembre no está de momento cerrado.Los estatutos de la institución marcan que la renovación de la FEMP se produzca dentro de los cuatro meses siguientes a las elecciones. La actual Junta de Gobierno se reunirá el próximo 2 de julio para convocar ya el Pleno de septiembre, que previsiblemente se celebrará el fin de semana de los días 21 y 22.La presidencia de la FEMP ha correspondido siempre a PSOE o PP, los partidos mayoritarios, pero la Junta de Gobierno incluye aque cada cual obtenga en las urnas el próximo domingo.En el Pleno están representadas las entidades locales socias de la FEMP, que. Es este órgano el que elige a los órganos de gobierno de la Federación. Los asistentes pueden presentar candidaturas en listas cerradas si cuentan con al menos el 5% de los votos del Pleno, listas que no pertenecen a un partido sino que pueden y suelen de hecho incluir a varios de ellos: los aspirantes representan a las entidades locales, no a sus formaciones.En unay al vicepresidente segundo, que son los dos primeros candidatos de la lista más votada; el vicepresidente primero será el número uno de la segunda candidatura más votada. En unade la Junta de Gobierno: los diez primeros candidatos de la lista más votada, los nueve primeros candidatos de la segunda y el primer candidato de la tercera, de la cuarta y de la quinta candidatura. Si una candidatura recibiese dos tercios de los votos, sería elegida en su totalidad.e ingresos en los últimos años, de, aunque el gran ajuste se produjo entre 2012 y 2013, cuando se recortó el presupuesto en más de la mitad. El de 2019 se sitúa en 16,6 millones de euros.Sus ingresos proceden fundamentalmente de las subvenciones oficiales (9,2 millones) y de las cuotas de sus miembros (5,5 millones). En cuanto a sus gastos, un tercio del presupuesto va dedicada a ayudas monetarias a entidades locales (5,3 millones) y otros 7 millones, a pagar los gastos de personal.o compensación alguna por desempeñar su cargo y se les paga el coste de trasladarse a las reuniones.