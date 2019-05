El PSOE se impone en las europeas con más de 12 puntos sobre el PP

Publicada el 26/05/2019 a las 23:44 Actualizada el 26/05/2019 a las 23:54

El PSOE recupera también el liderazgo político español en Europa . La candidatura encabezada por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se ha impuesto con claridad en las elecciones europeas en España, con 20 escaños, 6 más que en 2014, con el 96,77% del escrutinio . También da un fuerte salto adelante en porcentaje de voto, pasando del 23,01% al 32,94%, superando la frontera del 30% del voto y sacando más de 12 puntos al segundo.Los socialistas no lograban ser la fuerza más votada en el Parlamento de la UELo logran en la estela del triunfo de Pedro Sánchez en las generales y simultáneamente a su recuperación de fuerza más votada en las autonómicas y municipales. Y lo hacen además a contracorriente de la trayectoria socialista en Europa, declinante en el conjunto de la UE. Si no lo era ya, Sánchez sale reforzado como referente del socialismo en Europa, donde otras formaciones izquierdistas y verdes le comen terreno. El PSOE crece también con respecto a las generales, cuando obtuvo el 28,68% del voto.El PP, con la candidatura encabezada por su portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, cae significativamente, aunque mantiene la segunda plaza. Del 26,09% del voto y 16 escaños, pasa a 12 eurodiputados y el 20,09% del voto. Pese al retroceso, a la formación conservadora le quedan dos consuelos: el primero, queel segundo, que su familia política comunitaria, el Partido Popular Europeo, se mantiene como la más votada en el conjunto de la UE-28. Y un tercer consuelo:Ciudadanos, con el economista Luis Garicano como cabeza de lista, da un salto adelante con respecto a las pasadas europeas. Del 3,16% del voto y 2 escaños, pasa al 12,22% y 7 eurodiputados. Es un salto insuficiente. Al igual que en las generales, se queda por detrás del PP. El gran anhelo de Albert Rivera, convertirse en el referente del campo conservador, sigue incumplido. Además, Ciudadanos baja con respecto a las generales, cuando cosechó el 15,86%. Se corta su dinámica ascendente. Ciudadanos sólo logra ser más votado que el PP en Cataluña, cuando en las generales lo fue también en Andalucía, Madrid, Baleares y Aragón.Incluso el avance en estas elecciones de Ciudadanos hay que matizarlo, ya que no es tan fuerte si tenemos en cuenta que ahora no se presenta en solitario UPyD, que lo hace dentro de Cs. Es decir, el crecimiento ahora de Ciudadanos no hay que medirlo sólo con respecto a sus propios resultados de 2014, sino con respecto a los obtenidos por la suma de Ciudadanos y UPyD. Hace cinco años el partido de Rosa Díaz obtuvo 1.022.232 votos, el 6,51%, y 4 escaños. Los dos partidos juntos sumaron 1.519.378 papeletas, el 9,67%, y 6 escaños. Tomando como referencia estos números,La coalición de Podemos e IU, con la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Rodríguez Palop como candidata, se queda atrás. Cinco años después de la irrupción de Podemos, con Pablo Iglesias como cabeza de lista, aquel impulso se ha diluido. Podemos-IU suma el 10,08% del voto y 6 escaños, con lo que pierde unos 8 puntos y 5 asientos con respecto a la suma de ambas fuerzas en 2014. La coalición pierde con respecto a lo obtenido por Unidas Podemos en las generales, cuando sumó el 14,77%Entra Vox, con el abogado de trayectoria falangista Jorge Buxadé como cabeza de lista. Obtiene el 6,22% del voto y 3 escaños. Es dos menos de lo que obtuvo Podemos en 2014, cuando dio su famoso golpe al tablero político.El crecimiento del partido de la derecha ultranacionalista es fuerte con respecto a las pasadas europeas, cuando obtuvo el 1,57% del voto. Pero cae con respecto a las generales, cuando cosechó el 10,26%.Ahora Repúblicas, la candidatura de ERC, Bildu, el BNG y nacionalistas asturianos y canarios encabezada por Junqueras, obtiene el 5,69% del voto y 3 escaños. Queda por delante de, desde donde Carles Puigdemont pretende –al igual que Ahora Repúblicas– dar dimensión europea al conflicto político en torno al procés. La marca del expresidente de la Generalitat obtiene el 4,64% del voto y 2 escaños. Ahora bien, Puigdemont logra ser más votado que Junqueras en Cataluña. Y con una clara diferencia: 28,53% frente al 21.18%.integra al PNV, Geroa Bai, Coalición Canaria y nacionalistas baleares y valencianos, encabezados por la jeltzale Izaskun Bilbao, se lleva 1 escaño y el 2,71% del voto.