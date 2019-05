La saga de los Baltar podría perder la Diputación de Ourense por un edil y su gobernabilidad depende de Ciudadanos

Publicada el 27/05/2019 a las 12:57 Actualizada el 27/05/2019 a las 13:18

Valoración "negativa" en la ciudad

El presidente provincial del, ha ratificado que están pendientes del resultado en la Diputación orensana, ya quey si, por lo tanto, tendría que buscar apoyos para poder seguir al frente. "Todavía no se pueden certificar que los populares pierdan la mayoría absoluta", ha dicho, a la espera de "la revisión de cientos de votos recogidos en las actas" del partido judicial de Orense, aunque también en otras que no ha querido concretar.La gobernabilidad del ente provincial se mantiene todavía en el aire. En la mañana de este lunes, el Partido Popular obteníalo que les dejaríaPreguntado por un posiblepara conservar la mayoría absoluta, en el caso de mantenerse la situación, Baltar"De ser así (de no lograr la mayoría absoluta), los populares somos el grupo mayoritario por tanto, podría darse la circunstancia de gobernar en minoría o bien de, ha declarado.La conformación provisional del ente provincial sería la siguiente: 12 escaños para el PP;e irrumpiría Ciudadanos con un representante.El líder provincial de los populares ha hecho unade lo ocurrido en la ciudad en la lista encabezada, el actualmente alcalde en funciones, Jesús Vázquez. En la ciudad ha obtenido 4.028 votos menos que en las pasadas elecciones municipales del año 2015.A su vez ha añadido que, de mantenerse el resultado de las generales en la ciudad, "la Diputación no estaría ahora mismo revisando las actas de todo el partido judicial", en referencia en Orense. "Evidentemente,", ha añadido.Es ahora el turno dey para ello se va a reunir próximamente la Junta provincial del partido en Beariz dado que, según ha indicado Baltar, no esperaban ese resultado "en absoluto".En este contexto, el también presidente de la Diputación se ha mostrado preocupado por la caída en loscon mayor población. "Esa es una de las cuestiones que tendremos que estudiar con mucho detenimiento", ha manifestado, para también atribuir "la tendencia" a la cercanía con respecto a losAnte la cuestión de si está en riesgo el liderazgo del PP en la ciudad para, Manuel Baltar ha dicho que lo desconoce. "En último término, es una, ha explicado. Sin embargo, ha hecho una llamada a la calma y a examinar todo de un modo "más frío".Tampoco ha aclarado si Jesús Vázquez se plantea gobernar en elcon un hipotético pacto con Democracia Ourensana. "Es necesario ver qué actitud tienen los demás grupos, con qué personas cuentan y en base a qué programas se pueden plantear posibles conversaciones", ha concluido.