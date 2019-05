Directo | Vox quiere "hacer valer" sus escaños y entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid "es la mejor manera"

Publicada el 27/05/2019 a las 09:12 Actualizada el 27/05/2019 a las 10:59

@abalosmeco No podemos normalizar lo que alarma en Europa.

Los socialistas españoles tenemos mucha responsabilidad porque hemos reforzado la socialdemocracia



Tenemos que poner freno a las fuerzas que no respetan la Constitución, vengan de donde vengan.#PSOE26M — PSOE (@PSOE) 27 de mayo de 2019

Munches gracies pola vuesa confianza. Tenemos per delante un retu mui importante: facer realidá la meyor Asturies. Espero tar al altor de les expectatives xeneraes. De corazón, munchísimes gracies. — Adrián Barbón (@AdrianBarbon) 27 de mayo de 2019

El PSOEde este domingo, tanto las europeas como las municipales y autonómicas, perocon la Comunidad de Madrid, que podría mantenerse en manos del PP con un pacto de las derechas, que también suman en el Ayuntamiento de la capital y despojarían adel bastón de mando. Ciudadanos, por su parte, no cumplió la expectativas, aunque es llave en muchos gobiernos municipales y autónomicos. Podemos, por último, se desplomó y sólo conserva Cádiz.Sigue minuto a minuto entodo lo que ocurre el día después del superdomingo electoral:El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid,, ha asegurado este lunes que no tiene duda de que "va a haber acuerdo" en el Consistorio. Así lo ha afirmado en una entrevista concedida a El programa de Ana Rosa un día después de que la número uno de la candidatura de Más Madrid, Manuela Carmena, no consiguiera revalidar su victoria por la suma entre conservadores, Ciudadanos y Vox.El portavoz parlamentario de, Sergio Romero, ha considerado este lunes que es "prematuro hablar de algún tipo de pacto" en virtud de los resultados que han arrojado las elecciones municipales celebradas este domingo. Además, este mismo lunes se reúne el Comité Ejecutivo Nacional para valorar el nuevo mapa político. No obstante, ha garantizado que el partido naranja será "útil y responsable" en las localidades andaluzas en las que es decisivo.La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid,, ha señalado que el objetivo de su formación es "hacer valer" los escaños que han conseguido en la Asamblea de Madrid, donde entran con doce diputados, y considera que entrar en el Gobierno de la Comunidad "es la mejor manera".en número de diputados en la Diputación de Barcelona: ambos han obtenido 16. Les siguen Junts con siete, En Comú Guanyem (ECG) con cinco, Cs con cuatro, PP con dos y Tot per Terrassa (TxT) con uno, según ha informado el ente este lunes en un comunicado.Al mismo tiempo, el secretario de Organización del PSOE,, ha mostrado su "inquietud" por que la "extrema derecha" sea "legitimada" por la derecha y pueda acceder a gobiernos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Además, ha recalcado que en Navarra el PSOE no gobernará con una fórmula que incluya a Bildu. "Igual que le pedimos a la derecha, tenemos que dejar claro con qué formaciones no vamos a pactar", ha asegurado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, donde también ha recalcado que pactar con los abertzales supone una "línea" para los socialistas.El presidente del Grupo Parlamentario de Vox Andalucía,, ha amenazado este lunes con que su formación no facilitará gobiernos en ayuntamientos andaluces "a cambio de nada". Córdoba es uno de esos ayuntamientos donde los de extrema derecha tendrán la llave de la gobernabilidad. La mayoría absoluta está en 15 concejales, pero PP y Ciudadanos suman 14. Vox, con dos, podría llevar a los conservadores a la Alcaldía.El optimismo de EH Bildu también se muestra en el PNV. El presidente del EBB de la formación,, ha afirmado que su partido ha ganado de forma "inapelable" y con "holgura" en estas elecciones municipales, forales y europeas, y ha asegurado que acordarán para "construir entre todos" una Euskadi "plural".El presidente del PP vasco,, ha reconocido que aunque los malos resultados logrados por su formación en las elecciones municipales y forales de Euskadi dibujan un panorama "difícil", el partido "ha aguantado la marea" en estos comicios. Al mismo tiempo, el coordinador general de EH Bildu,, ha asegurado que la coalición soberanista ha "batido récords" y ha "roto su techo" en votos absolutos en Euskadi y Navarra, que era de 333.000 votos con Amaiur. Este domingo, con 12.000 más, obtuvo 345.000 apoyos.El candidato del PSOE al Principado,, ha agradecido con un tuit en asturiano el apoyo de los ciudadanos en las elecciones autonómicas de este 26 de mayo, donde los socialistas han sido la fuerza más votada consiguiendo 20 de los 45 diputados de la Junta General.La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid,, ha celebrado la derrota de Más Madrid, lo que ha considerado una "misión cumplida", al mismo tiempo que planteaba que Ciudadanos formará gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. "Queríamos terminar con un gobierno populista, así que misión cumplida por ahora", ha señalado Villacís en una entrevista en Cope. Así, ha señalado la posibilidad de que Ciudadanos forme parte del gobierno de Madrid. "Lo estamos planteando porque nos apetece", ha indicado. Además, preguntada por los posibles pactos a los que puede llegar su partido para conformar los gobiernos autonómicos, ha insistido en que no facilitarán acuerdos con los socialistas. ""Ya dejamos claro que no entregaremos gobiernos a Sánchez y Aguado ya anunció que no pactará con Gabilondo en la Comunidad de Madrid", ha concluido.La presidenta del BBB del PNV,, ha afirmado que los acuerdos con el PSE-EE serán "posiblemente las primeras opciones" que la formación se plantee tras los resultados del 26M a la hora de alcanzar pactos, aunque "en principio hablaremos con todos los partidos". En declaraciones a Radio Euskadi, la representante nacionalista ha valorado los resultados electorales de este domingo y la victoria jeltzale en las tres capitales vascas y diputaciones. "No sé hasta dónde vamos a crecer, pero nuestro objetivo ahora no es en pensar en las siguientes (elecciones) sino en las cosas que hay que hacer los próximos cuatro años", ha afirmado.El candidato del PP a la alcaldía de Madrid,, ha destacado la recuperación del PP y ha dicho que hablará con la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, y con el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, para "materializar un mandato de centro derecha" en Madrid. "Es cierto que el 28 de abril tuvimos mal resultado electoral, pero ahora hemos demostrado la fortaleza que tiene el PP", ha indicado Almeida en declaraciones en Cope, recogidas por Europa Press.La candidata del PP en la Comunidad de Madrid,, se ha mostrado segura de que será la próxima presidenta de la Comunidad, aunque ha asegurado que no ha comenzado a negociar todavía con Ciudadanos y Vox. "Ahora mismo de 10, me veo en un 10, pero no me gusta adelantarme a las cosas", ha explicado al ser preguntada como veía sus posibilidades de gobernar.