Los grupos europeos de PP y PSOE pierden su histórica mayoría

Publicada el 27/05/2019 a las 01:25 Actualizada el 27/05/2019 a las 02:48

Cambio de ciclo en Europa. Fin de una era de estabilidad en torno a conservadores y socialdemócratas. Viene una legislatura de pacto y flexibilidad, bajo la acechante mirada del ultranacionalismo. El Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialistas y Demócratas (S&D), los grupos europeos a los que pertenecen el PP y el PSOE, respectivamente, han perdido la mayoría absoluta que históricamente ostentaban en el Parlamento Europeo, mientras queen la próxima legislatura europea, que durará hasta 2024, según las últimas proyecciones de la institución comunitaria.La irrupción de la extrema derecha no se produce con la fuerza que temían los defensores de las señas de identidad fundacionales del proyecto europeo Los populares, según las proyecciones todavía no seguras del Parlamento europeo, han ganado las elecciones europeas y han conseguido 178 eurodiputados –39 menos que en la anterior legislatura–. Los socialdemócratas se han hecho con 152 representantes, perdiendo así 35 diputados.La Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE), a la que pertenece Ciudadanos, ha recuperado la tercera posición en el Hemiciclo con 108 eurodiputados, 40 más que en la Eurocámara anterior. Los ecologistas, por su parte, contarán con 67 diputados, lo que supone un crecimiento de 15 asientos.Tras ellos se sitúan los Conservadores y Reformistas Europeos (61), el grupo Europa de las Naciones y de las Libertades (55) –del que forma parte el UKIP británico y La Liga de Matteo Salvini–, el grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (53) –en el que se inscribe la ultraderecha francesa de Marine Le Pen– y la Izquierda Unitaria Europea (39) –donde entran Podemos e IU–. Otros partidos han obtenido 31 y los no inscritos 7.Con todo ello, los tres grupos más marcadamente euroescépticos –Conservadores y Reformistas, Europa de las Naciones y de las Libertades y Europa de la Libertad y de la Democracia Directa– cosechan 169 diputados, un 22% del total (751). Con menos de un cuarto del Europarlamento, el ultranacionalismo no tiene la llave.A pesar de la pérdida de escaños, el líder del PPE en la Eurocámara y candidato a suceder a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea, Manfred Weber, ha advertido de queha prometido que su grupo "no cooperará con extremistas de derecha o izquierda" y ha apuntado a una unión de fuerzas con socialistas y liberales.Estos resultados son una mezcla de resultados finales, proyecciones y estimaciones, dependiendo del Estado miembro. La participación ha sido del 50,5%, la mayor en 20 años.A priori, el mejor situado para reclamar la presidencia de la Comisión Europea es Manfred Webber , presidente del PPE, ingeniero físico de 46 años, socialcristiano bávaro. Pero la carrera acaba de comenzar.