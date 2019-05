Publicada el 27/05/2019 a las 20:07 Actualizada el 27/05/2019 a las 20:32

La reunión este lunes en Madrid entre el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE,, con la secretaria general de los socialistas andaluces,, versó sobre la necesidad de "revisión de la estrategia" del partido enpara que sea alternativa de gobierno en la primera oportunidad que se presente, informa Europa Press.Así lo ha explicado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en rueda de prensa en la sede del partido en Ferrazque ha analizado los resultados de las municipales, autonómicas y europeas de este domingo.Ábalos ha calificado la entrevista de "muy positiva". Según ha dicho, ha propiciado que ambos líderes llegaran a la "conclusión" de quea través de conseguir los "máximos acuerdos" posibles entre la dirección federal y la federación andaluza, que mantienen continuos desencuentros desde la victoria de Sánchez sobre Díaz en las primarias.El número tres del partido ha dejado claro que, según establecen los estatutos del partido,a la hora de decidir qué concejales optan a ser diputados provinciales y quién de entre ellos opta a la presidencia. Por lo tanto, "no hay nada que acordar" de manera obligada con la federación a este respecto, ha recordado Ábalos. No obstante, Ábalos ha reconocido y deseado que la dirección federal y la provincial"a los mejores representantes" para ejercer el rol de diputados provinciales, quienes ejercen unen su ámbito de representación.Ábalos no ha aclarado si Díaz y Sánchez se han comprometido a llevar a cabo este ejercicio dey, preguntado por la continuidad de Díaz al frente del PSOE andaluz, se ha limitado a señalar queen estos momentos sobre la mesa.Fuentes del PSOE andaluz han calificado la cita entre Sánchez y Díaz como una "muy buena reunión de coordinación y de trabajo conjunto" en un día en que el presidente del Comité Federal del PSOE y reelegido alcalde de Dos Hermanas, el sanchista Francisco Toscano , ha pedido a la dirección del PSOE andaluz situarse enToscano ha subrayado que los resultados de las municipales y europeas en Andalucía –en las locales se ha registrado una subida de 10 puntos con respecto a los comicios de 2015–y ha pedido en concreto al actual presidente de la Diputación de Sevilla, el actual presidente de la Diputación,, queen la presidencia de la institución.