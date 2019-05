Publicada el 27/05/2019 a las 17:27 Actualizada el 27/05/2019 a las 17:58

"Los repartidores tienen que ir al límite para ganarse la vida"

Cerca deeste lunes ante la sede principal de Glovo enpara protestar por la muerte de un compañero el sábado por la noche con su bicicleta, en un accidente de tráfico con un camión de basura implicado, informa Europa Press.La concentrados por, convocados por, han llegado a la sede de Glovo en la calle Pujades en torno a las 12, y se la han encontrado cerrada. La concentración ha empezado sin incidentes y cerca de las 13.00 algunos ridersen el cruce entre las calles Pujades y Àlaba, por lo que ambas han quedado cortadas.Minutos más tarde, algunos concentrados han quemadoen el mismo lugar mientras ocupaban la calle, y después han prendido fuego a otras dos mochilas y a varias cajas. Un grupo de manifestantes también ha tirado decenas de huevos y tomates, momento en que se han acercado los Mossos d'Esquadra para pacificar la situación tras una discusión.Desde el inicio de la concentración ha habido dos dotaciones de la Brimo, que no han intervenido, y también ha llegado una dotación de los Bomberos. A las 13.30 horas y después de que los bomberos apagaran el fuego, la calle ha recuperado la circulación y la concentración se ha ido disolviendo.El portavoz de Riders por Derechos Dani Gutiérrez ha declarado a los periodistas que la empresa debería trabajar para prevenir los riesgos laborales –,y los: "Solo pedimos que cumplan la ley". Los ridersque la persona que murió el sábado es una que no tenía papeles, y que podía estar trabajandotrabajador."Llevábamos tiempo diciendo que pasaría. No se entiende quededique, cursos de", y ha añadido que los repartidores tienen que ir al límite para ganarse la vida . Riders por Derechos se está planteando emprenderpor este accidente.Por su parte, miembros de lahan sostenido que Glovo les obliga a trabajar de una manera peligrosa porque "tienen que hacer malabares" para llegar a un objetivo o el sistema de la compañía les penaliza con menos horas, según él. También han criticado que los repartidores, a la que se dirigen por vía mail o chat: "No podemos venir a quejarnos aquí porque nos echan".