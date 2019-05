Publicada el 28/05/2019 a las 18:37 Actualizada el 28/05/2019 a las 18:38

Ligorría y Pérez-Maura, no extraditados por los españoles

Siete nuevos imputados

El comisario jubilado y en prisión provisionalplaneó junto a su amigo y empresario Adrián De La Joya al ex embajador guatemalteco en Estados Unidos, a fin de que liberase al naviero español Ángel Pérez Mauraque tenía abierta en el país centroamericano, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.Así lo negociaron en una reunión mantenida en Nueva York en febrero de 2017 y tal cual quedó registrado en un audio grabado por Villarejo que obra en poder de la Audiencia Nacional, donde se investiga, entre otras, este proyecto denominado 'Pit' por el quepara frustrar la extradición de Ángel Perez-Maura a Guatemala.En aquella reunión participó Paul Manafort, el ex jefe de campaña del, que en marzo del año pasado fue condenado allí a tres años y once meses de cárcel por. Este lobista tenía relación conen otros proyectos – El Confidencial avanzó que Villarejo había intermediado con él para favorecer una inversión– y ambos esperaban su colaboración, de acuerdo a las fuentes consultadas.De hecho, parte delen aquel encuentro en Nueva York pasaba pory a su máximo representante, Iván Velásquez Gómez, principales impulsores de la causa, con Ligorría desde la presidencia del país, según las mismas fuentes. Con lo que quizá no contaban es con quey que acabó con el presidente de GuatemalaLas autoridades guatemaltecas y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) acusaron al ex embajador de unpor presuntamente integrar un grupo criminalpara financiar campañas electorales.Ligorría fueemitida por Guatemala y el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, le puso en libertad con medidas cautelares en tanto se tramitaba la extradición. Llegado el momento, Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió que no se le entregase dado queEntretanto, la extradición de Pérez-Maura seguía su curso. Según la tesis de los investigadores, ante la reclamación de Guatemala,, Enrique Maestre, quien a su vez contactaría. Éste,, le haría el encargo y pactaría con él, aunque reconocía que llevaría tiempo y dinero, y que habría que "tocar a mucha gente" tanto en España, como en Guatemala y EEUU.Para las gestiones al otro lado del Atlántico contaban también con, quien fue detenido junto a De la Joya, Maestre, y los Pérez-Maura el 7 de mayo y, al igual que ellos,tras consignar una fianza. Tiene, además, parte de sus bienes bajo embargo del juzgado.El caso de Pérez-Maura se abrió en 2016 y recayó en el, que. Finalmente y tras la celebración de la vista dos años después, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional denegó la entrega el 31 de mayo de 2018 por tratarse de un ciudadano español. FueA la luz de estos hechos, de los audios y documentos que obran en la causa, como la acreditación deque habría percibido por este encargo y que,, la Fiscalía Anticorrupción ha instado al juez a tomar declaración a siete personas entre las que figuran tanto el ex comisario como su socio en el entramado empresarial, Rafael Redondo, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil.En el auto de citaciones, adelantado por La Información y al que ha tenido acceso Europa Press,, hombre próximo a los Pérez-Maura. Consta también el abogado, que trabajaba con Villarejo y que viene representando en esta causa en la Audiencia Nacional al inspector jubilado, imputado en otra de las piezas separadas de investigación. Él también ha sido citado esta vez por el juez en relación a la pieza Pit, pues habría cobrado por su aportación para acometer el encargo. Todos están convocados, cuando será el turno de Villarejo, que rematará esta nueva ronda de interrogatorios.