Casado, Arrimadas, Ana Botín y el presidente de Prisa, únicos españoles invitados a la reunión privada del Club Bilderberg

Publicada el 29/05/2019 a las 18:47 Actualizada el 29/05/2019 a las 20:04

Algunos antecedentes del Club Bilderberg

El presidente del, Pablo Casado, la portavoz deen el Congreso, Inés Arrimadas, junto a la presidenta del, Ana Botín, y el presidente del grupo, Javier Monzón, serán los únicos españoles que tomarán parte en la conferencia de 2019 del Club Bilderberg , quetendrá lugar entreen lade, informa Europa Press.A la conferencia del Club Bilderberg en 2018 asistió la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría , del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , así como del expresidente delJuan Luis Cebrián y de la presidenta del, Ana Botín.Aparte de los cuatro españoles presentes en Montreux, otros destacados participantes en las reuniones serán, expresidente de la Comisión Europea y actual presidente de Goldman Sachs International; Mark Carney,; Jared Kushner,; Bruno Le Maire,; Satya Nadella,; Michael O'Leary,; Mark Rutte,; Jens Stoltenberg,o Timothy Snyder,En esta 67 edición del encuentro anual del Club Bilderberg, que se celebrará han sido invitados alrededor de, incluyendo líderes políticos y expertos del ámbito de la industria, las finanzas, el mundo académico y los medios de comunicación.Los temas a tratar en su proxima reunión privada, según cita literalmente la propia página del Club Bilderberg, son: Una orden estratégica estable; ¿Qué sigue para Europa?; El cambio climático y la sostenibilidad; China; Rusia; El futuro del capitalismo; Brexit; La ética de la inteligencia artificial; La organización de redes sociales; La importancia del espacio; Las amenazas cibernéticas.En una entrevista publicada este miércoles de La Vanguardia al periodista y escritor del libro Los secretos del Club Bilderberg, Daniel Estulin , ha afirmado que "de aquí a 2022" se va a producir una "segunda cima que decida el modelo alternativo al actual", en referencia al "modelo económico mundial," de "crecimiento continuo" que representa el Club Bilderberg, pero ha puntualizado que "no es el único". "Pero cuidado, el crecimiento no puede ser infinito en un mundo con. Llegará una crisis devastadora", ha aseverado el escritor y periodista. Afirma que "todos los países del mundo están bajo el modelo económico del, etc., por lo que resulta irrelevante si un político es conservador, liberal, socialdemócrata, populista o republicano-demócrata".El Club Bilderberg, que se fundó en 1954, celebra anualmente un encuentro para debates informales con los que se busca fomentar el diálogo entre líderes de Europa y de Norteamérica. Estas reuniones se rigen por la Regla de Chatham House, según la cual quienes están en los debatesEn esta reunión, no existe una agenda detallada, no se proponen resoluciones, no se celebran votaciones y no se emiten comunicados con posiciones concretas.