Collboni cree que Colau debe elegir entre un gobierno "proindependencia o proBarcelona"

Publicada el 29/05/2019 a las 13:59 Actualizada el 29/05/2019 a las 14:00

El alcaldable del PSC en Barcelona,ha avisado este miércoles de que la alcaldesa en funciones y segunda en los comicios, Ada Colau (BComú), debe decidir si quiere un gobiernoa de base progresista" en la ciudad."Una vez lo haya decidido, deberemos buscar", ha remarcado Collboni en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, antes de que el líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, haya ofrecido sus votos a Colau y Collboni para evitar que sea alcalde el ganador de las elecciones, Ernest Maragall (ERC).Collboni ha apostado por articular mayorías de cara a la investidura –y no sobre pactos de gobierno por ahora–, y ha explicado que no hablado personalmente con Colau desde el domingo aunque lo intentó, y sí lo hizo con el resto de candidatos, por cortesía tras las elecciones y sin abordar posibilidades de pactos.Ha insistido en que no votará a un "alcalde independentistacon independentistas", y se ha preguntado por qué Barcelona debería tener un primer edil independentista si no tienen mayoría en el pleno –son independentistas 15 de 41 ediles–.Preguntado por si pactaría con ERC si como condición descartara centrarse en el debate independentista, Collboni ha avisado de un ejecutivo independentista no priorizaría las políticas sociales y que él no pone "condiciones imposibles" --como cree que hace Cs con los socialistas al pedirles que renieguen de políticas del presidente, Pedro Sánchez--.El socialista ha sostenido que lo que han votado los barcelonesses ha sido progreso social y no independentismo, y ha pedido evitar trasladar" a la ciudad, porque provoca que no se gobierne ni se resuelvan los problemas de los ciudadanos.Sobre el rechazo de los independentistas a nombrar senador al socialista Miquel Iceta, ha criticado que se trata de: "Ahora ERC se quiere vestir de moderada, pero nos ha enseñado sus cartas de verdad", algo que cree que también pasó con el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).