El TC establece que las opiniones políticas merecen una protección superior a la de otros datos personales

Publicada el 29/05/2019 a las 18:15 Actualizada el 29/05/2019 a las 18:16

No concretaba el interés público

El Tribunal Constitucional (TC) establece las opiniones políticas son "cuya necesidad de protección es superior a la de otros datos personales", según reza la sentencia que ha anulado por inconstitucional el artículo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) querecopilar datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos.El tribunal de garantías ha hecho pública este miércoles, cuyo fallo unánime dio a conocer el pasado día 22 . La resolución atiende al recurso presentado por el Defensor del Pueblo el pasado mes de marzo, cuando, solicitó la anulación delpor entender que vulnera tanto el derecho a la libertad ideológica como a la protección de datos personales, la libertad de expresión y el derecho de participación política.Ese artículo, introducido mediantey en vigor desde diciembre del año pasado, establece que "la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcanadecuadas".En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde Pumpido el TC,y por lo tande la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Señala "el legislador no ha precisado qué finalidad o bien constitucional justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales, mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias".La primera tacha de inconstitucionalidad que alegó el TC para el artículo 58 bis 1 de la LOREG es queque fundamenta la restricción del derecho fundamental, y la segunda tacha se refiere a que no se limita el tratamiento regulando pormenorizadamente dichas restricciones. A este respecto, el Tribunal considera que el derecho fundamental afectado. Por un lado, como derecho fundamental autónomo dirigido a controlar el flujo de informaciones que concierne a cada persona; y por otro, como derecho fundamental instrumental ordenado a la protección del también derecho fundamental a laLa sentencia, que recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afirma que "las garantías adecuadas deben velar porque el tratamiento de datos se realice en condiciones quey deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen para fines distintos de los que justificaron su obtención". Por tanto, "las opiniones políticas son datos personales sensibles cuya necesidad de protección es".El TC concluye sus fundamentos jurídicos afirmando que "para cuya realización se habilita a los partidos políticos,ni ha establecido las garantías adecuadas que para la debida protección del derecho fundamental a la protección de datos personales reclama nuestra doctrina, por lo que se re refiere a la recopilación de datos personalespor los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales".Por tanto, se han producido tres vulneraciones del artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 53.1 CE, "autónomas e independientes entre sí, todas ellas vinculadas a la insuficiencia de la ley y que". En definitiva, subraya la sentencia, "la indeterminación de la finalidad del tratamiento y la inexistencia de garantías adecuadas o las mínimas exigibles a la ley constituyen en sí mismas injerencias en el derecho fundamental de gravedad similar a la que causaría una intromisión directa en su contenido nuclear".