Los abogados de Puigdemont y Junqueras se enzarzan en Twitter por la sentencia de Estrasburgo

Publicada el 29/05/2019 a las 11:36 Actualizada el 29/05/2019 a las 12:31

Després de lo del TEDH, això de la via jurídica europea no serà un camí de roses com vaticinaven advocats aue han acabat fent de polítics. — Josep Huguet (@Josep_Huguet) 28 de mayo de 2019

Igual deberías preguntarte quién hizo ese recurso porque el TEDH y el TJUE son sitios muy técnicos a los que hay que llegar con los deberes hechos y los pantalones en su sitio: https://t.co/Bew9z4455w — Gonzalo Boye (@boye_g) 28 de mayo de 2019

Tuiteando durante el juicio

Como bien sabes el representante de los demandantes no es necesariamente el redactor. La demanda que, por cierto, no hubiera redactado yo en inglés, pero la letrada que se encargó hizo los deberes lo mejor que pudo AVDE — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) 28 de mayo de 2019

Los abogados del expresidente catalán Carles Puigdemont y del exvicepresidente Oriol Junqueras se enzararon este martes en Twitter a cuenta de la(TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional (TC) deen el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.El rifirrafe surgió a raíz de un tuit que publicó el exconsejero, en el que lamentó que tras la resolución del tribunal de Estrasburgo "esto de la vía jurídica europeaEl letrado de Puigdemont,, contestó pocos minutos después:(Tribunal de Justicia de la UE) son sitios muy técnicos a los que hay que llegar con los deberes hechos y los pantalones en su sitio".Ante este comentario, el abogado de Junqueras , se sintió aludido, ya queque dio origen a la resolución de Estrasburgo, y respondió al tuit de Boye mientras tenía lugar la sesión de la tarde del juicio del procés."Como bien sabes,Demanda que, por cierto, no hubiera redactado yo en inglés, pero la letrada que se encargó hizo los deberes lo mejor que pudo", aclaró el responsable de la defensa de Junqueras.Con esta respuesta, el tuit de Boye rectificando no se hizo esperar y,, el que había dado lugar a la discusión, explicó que ni él ni "quien aparece en la resolución", es decir, Van den Eynde, no habían redactado el recurso presentado en el TEDH.