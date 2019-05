Los Baltar pierden la Diputación de Ourense tras 30 años de dominio

Publicada el 29/05/2019 a las 16:32 Actualizada el 29/05/2019 a las 16:45

El escrutinio definitivo de las elecciones municipales de este domingo 26 de mayo confirma que el PP pierde la mayoría absoluta en la, por lo que el todavía presidente en funciones,, tendrá que recurrir a acuerdos para revalidar su cargo.La junta electoral ha dado a conocer este miércoles los resultados definitivos de los comicios locales en la provincia, que dejan el pleno de la Diputación con la siguiente conformación: 12 escaños para el PP; 9 al PSOE; dos para Democracia Ourensana (DO); BNG mantendría el diputado actual; e irrumpiría Ciudadanos conque podría ser clave para la gobernabilidad.Según aseguran fuentes populares, el PP se quedaría ade obtener otro diputado provincial. De este modo se abre un escenario inédito en la Diputación, con Baltar teniendo que recurrir a acuerdos para alcanzar los 13 escaños de la mayoría absoluta. Ciudadanos, que entra en la institución, evita poner "líneas rojas" y se abre a "hablar con todos". Laureano Bermejo, secretario de Organización del partido naranja en Galicia, señala: "A día de hoy en principio no descartamos nada".Otra posibilidad sería la de contar con los dos escaños de Democracia Ourensana. Sin embargo, su presidente,, apuesta por estudiar la expulsión del presidente conservadorr entre el resto de formaciones, para lo cual propone un pacto a cuatro entre su partido, PSOE, BNG y Ciudadanos. Sin embargo, de no lograrse este frente común, DO tampoco se cierra a alcanzar un acuerdo con el PP.El padre del actual presidente,, se hizo con la presidencia de la Diputación en 1987, de manos de su mentor político, el fundador de Centristas de Galicia,, que acabó integrando la formación en el PP. Baltar padre entregó la institución a su hijo José Luis en 2012.