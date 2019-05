La web de Interior tiene municipios con más votos que votantes, reparto erróneo de ediles y candidaturas 'desaparecidas'

Publicada el 29/05/2019 a las 17:00 Actualizada el 29/05/2019 a las 17:28

info Libre

El Ministerio del Interior ha reconocido este jueves errores en la página web de resultados de las elecciones municipales y ha ordenado que se corrijan a la mayor brevedad posible. La cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska, no obstante, ha asegurado que "en todos los sitios, a la espera de la proclamación definitiva de resultados, el escrutinio y la adjudicación de concejales". "El problema común detectado es que parece que no cuadran las cuentas entre el voto emitido y escrutado, con el voto que se refleja finalmente en la página web", señalan desde el ministerio.Interior ha asegurado que el error se ha generado por el "criterio" que ha seguido la Unión Temporal de Empresas (UTE), que se impuso a Indra en el concurso para la adjudicación del contrato de recuento. Así, la cartera que dirige Grande-Marlaska ha explicado que sólo se ha sumado a cada partido o agrupación "los votos que han sido necesarios para lograr concejalías", no contabilizando aquellos que no han servido para conseguir esos escaños. "No quiere decir que no hayan sido escrutados, sino que no aparecen reflejados en ningún sitio de la web. De esta manera, en el total de España, hay miles de votos que aparentemente no están", añaden."Así las cosas, [responsables municipales, delegaciones y medios de comunicación] interpretan que numerosos ayuntamientos podrían ver cómo cambia el reparto de concejalías, y la verdad no es esa", sostienen desde Interior , asegurando que la UTE ya ha preparado una nueva versión de la página web "que incluye la suma total de votos emitidos".Sin embargo, los fallos y errores de la web oficial de resultados van mucho más allá de lo admitido de momento por el Gobierno.ha detectado al menos cuatro tipos de anomalías: localidades donde hay más votos a candidaturas que votantes, municipios donde se aplica mal la ley D'Hondt y en consecuencia el reparto de ediles entre los partidos es incorrecto, ayuntamientos en los que se otorga mayoría absoluta en ediles al partido perdedor o pueblos donde han desaparecido votos puesto que hay más electores que papeletas atribuidas a algún partido.

1. Hay más votos a candidaturas que votantes

El pequeño pueblo de Collazos de Boedo (Palencia) tiene a 95 personas inscritas en el censo electoral. Pues bien, la página web oficial refleja que el pasado 26M acudieron a las urnas 89 de estos residentes, una participación del 93,68%. La sorpresa llega al prestar atención a los votos que sacó cada una de las candidaturas. El PP fue el partido más votado, con 47 papeletas, seguido de Vox con 44 y el PSOE con 1. Es decir,sufragios, tres más que los supuestos votantes (ver la imagen al comienzo de esta información).El error se traslada al porcentaje de voto que se atribuye a cada candidatura: la suma alcanza el 104,55%.

2. Aplicación errónea de la Ley D’Hondt y del reparto de escaños

Sin embargo, ese no ha sido el único error detectado en la localidad palentina. El resultado provisional, además, falla en la aplicación de la Ley D'Hont, concediendo al PP 4 asientos en el ayuntamiento y a Vox 1, cuando en realidad debería ser de 3 a 2 a favor de los conservadores.El mismo fallo se comete, por ejemplo, en la localidad almeriense de, en la que el PP sacó 93 papeletas y Vox 67. De nuevo, la web oficial concede 4 asientos en el consistorio al PP y 1 a Vox,a favor del partido liderado por Pablo Casado.

3. Faltan votos y partidos

En el caso del municipio albaceteño de Villalgordo del Júcar, faltan votos y candidaturas. En las elecciones locales de este domingo se emitieron en la localidad 734, por lo que la participación fue del 80,31%. De ellos, el 40,73% de las papeletas –290 sufragios– fueron a parar al PSOE, mientras que 246 fueron al PP –34,55%– y 170 a Podemos –23,88%–. La suma de esas cifras es 706.Teniendo en cuenta que sólo se proclamaron 4 candidaturas, lo más probable es que recalaran en la lista de Vox. Sin embargo, la web no ofrece el resultado del partido de extrema derecha; es decir, no le atribuye ningún voto. Así que no se sabe realmente qué ha pasado con esos 28 votos desaparecidos, casi el 4% del total de papeletas emitidas. ¿Fueron a Vox o a alguno de los otros partidos?

4. Se atribuye mayoría absoluta de ediles al partido que perdió en votos

Mayoría absoluta para el perdedor en la localidad burgalense de Valdezate. En este municipio Vox fue el partido más votado, logrando 48 papeletas de las 104 emitidas, el 48,98%, imponiéndose al PP, que se tuvo que conformar con el respaldo de 36 vecinos –36,73%–. A pesar de ello, la página web oficial de resultados provisionales del Ministerio del Interior atribuye a la formación liderada por Pablo Casado la mayoría absoluta, con 4 de los 5 ediles, mientras que