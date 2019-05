Siete de cada diez empleados no ve acorde su salario con su experiencia y formación

Publicada el 29/05/2019 a las 11:56 Actualizada el 29/05/2019 a las 12:30

Las mujeres más preocupadas por las largas jornadas

El paro juvenil preocupa más a los jóvenes

Elconsidera que sus salarios no se corresponden a suy el 13% sitúa este problema como el asunto que más les preocupa en el ámbito laboral, por encima del paro o de la precariedad derivada de la duración de los contratos, según los resultados del I Barómetro del Empleo elaborado por Infojobs.Los siguientes aspectos del mercado laboral que, mencionado por el 69%;o (64%) y el presentismo,(62%). Laderivada de la contratación temporal, mencionada en un 59% de los casos, completa el top 5 de preocupaciones más nombradas. El sexto aspecto que más preocupa a la población española es la falta de un ambiente sano en la empresa (57,5%).En el otro extremo del ranking se sitúan cuestiones como ladebido al desarrollo del mundo digital (móvil, email, WhatsApp), con un 33% de menciones, y la, con un 21%. Dos fenómenos que, a pesar de los cambios que se están viviendo en muchos sectores, todavía quedan lejos de la población española.En cuanto a las, los salarios no acordes a la experiencia y formación de los profesionales, así como lay la falta de motivación son nombradas tanto por hombres como por mujeres dentro las cinco primeras preocupaciones. Las dos primeras coinciden en el mismo orden, pero no es así el resto.Mientras que para las mujeres, el presentismo y las jornadas largas de trabajo se convierte en la tercera preocupación más nombrada (65%), no lo es tanto para los hombres, que la sitúan en séptima posición (59,5%). Pero la mayor diferencia entre géneros se detecta en la preocupación acerca de laentre hombres y mujeres: mientras esta cuestión se erige como la quinta preocupación para las mujeres (un 62% de las encuestadas hacen mención a ello), solo preocupa al 37% de los hombres y, de hecho, se sitúa en el puesto 16 de sus preocupaciones.Por su parte, los hombres incluyen en su top 5 de preocupaciones el, ocupando la cuarta posición, mientras que en el caso de las mujeres ésta cae hasta la décimo primera posición. La diferencia es significativa, ya que es una de las mayores preocupaciones para un 61% de hombres, pero solo para un 52% de mujeres.Según el I Barómetro del Empleo elaborado por InfoJobs, también hay diferencias por edades. Mientras que las respuestas de la población con edades comprendidas entre los 35 y los 44 años son similares a las de la media nacional, se aprecian grandes diferencias en las declaraciones realizadas por los, así como por aquellos mayores de 45 años.De esta forma, para los jóvenes de entre 16 y 24 años, la preocupación más frecuente es ely el 72% así lo declara, aunque sólo el 15% hace mención a esta problemática como la primera de la lista. Le siguen que los salarios no son acordes a la experiencia y formación (65%) y la falta de motivación en el trabajo (65%).También es a este grupo de edad al que más le preocupa que haya un, con un 65% de menciones y ocupando la cuarta posición del ranking. La quinta posición la ocupa el importe del salario mínimo interprofesional (62%), preocupación que en el ranking global cae a la décima posición.Los datos ponen también de manifiesto que aunque, son los encuestados entre 25 y 34 años los que más tienen en cuenta este asunto. De hecho, del total de personas de los 25 y los 34 años que mencionan esta preocupación (74%), un 17% la sitúan en primer lugar, un porcentaje significativamente superior al global (13%).Analizadas las diferencias por situación laboral, se aprecia que las preocupaciones de las personas en situación dedifieren en gran medida con las manifestadas por la población global. Si bien los salarios repiten como principal preocupación para ocupados y desocupados, los profesionales en paro sitúan la precariedad laboral como segunda mayor preocupación (68%). Esta preocupación ocupa la quinta posición en el ranking global, con un 59% de menciones.En lo que respecta a las diferencias por nivel laboral, las más significativas se encuentran entre los directivos y entre los mandos intermedios con respecto al resto. Así pues, los mandos intermedios y los directivos prestan más atención a los salarios, y el 81% y el 72% de estos encuestados, respectivamente, declara que, todavía a día de hoy,(en el global lo destacan un 74%).También el paro entre mayores de 45 años preocupa en mayor medida a los directivos y los mandos intermedios que a los empleados, (un 64% y un 60,5% de menciones respectivamente frente a un 57%). Otro aspecto en el que se perciben diferencias es en el, mencionado como preocupación por el 59% de los empleados y solo por el 43,5% de mandos intermedios y el 43% de los directivos.