Un informe de un grupo de la ONU pide la "inmediata liberación" de los presos soberanistas y el Gobierno critica sus "inexactitudes"

Publicada el 29/05/2019 a las 21:40 Actualizada el 29/05/2019 a las 21:41

En el juicio del procés

El Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria dependiente del Consejo de Derechos Humanos deha elaborado un informe de dos páginas, que se ha filtrado antes de la fecha prevista, en el que asume como "arbitraria" la prisión provisional de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por su presunta implicación en la organización del proceso independentista, para los que pide la "inmediata puesta en libertad".Las conclusiones del citado grupo, adelantadas por El País , reclaman una "investigación exhaustiva" tras remitir el caso a los relatores especiales de la ONU sobre derecho a la libertad de reunión y sobre derecho a la libertad de opinión y expresión. Además, ha dado un plazo de seis meses para que tanto el Gobierno español como los denunciantes informen de si se han tomado medidas deEl informe asume la totalidad de las denuncias de Junqueras, Cuixart y Sànchez –acusados los tres de rebelión, y para quienes la Fiscalía solicita penas de 25 años para el primero y 17 años para el segundo y el tercero– yEn ausencia de violencia, continúa, el grupo de trabajo está convencido de que "las acusaciones penales en su contra tienen por objeto", "inhibirlos de continuar con esa pretensión" yque, a su juicio,Con estas conclusiones, el abogado Benet Salellas ha tomado la palabra tras la reanudación de la sesión del juicio después del descanso para comer yde la publicación de este informe del grupo de trabajo de la ONU. El magistrado le ha interrumpido en su disertación y le ha preguntado cuál era su petición concreta, a lo que Salellas ha respondido que pretende. Marchena le ha recordado quey por eso le ha invitado a hacerlo cuando quiera, a lo que el letrado ha replicado que lo hará esta misma tarde.

Reacciones

"Malestar en el Ejecutivo"

Las fuerzas independentistas lo aclaman

En qué consisten los grupos de trabajo de la ONU

Fuentes delhan hecho un "llamamiento a sus responsables y a los supervisores del sistema en su conjunto para que refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos y permanezcan alerta ante losa los que puedan ser sometidos". El informe, han señalado, "y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios".En esa línea, Moncloa ha señalado que "los redactores del informe", consideran legal convocar "un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es claramente contraria a la Constitución Española" y "dan por cierto que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".Tambiénde septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas en favor del referéndum del 1 de octubre y no concentraciones destinadas a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales" y "no tienen en cuenta, llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial".La, ha afirmado que los mecanismos de la ONU sobre DDHH "necesitan mejorar" porque "deslegitiman el trabajo de proteger los Derechos Humanos" y ha remarcado que el informey está "lleno de". "Estos mecanismos, desde la colaboración, desde una crítica leal y constructiva, necesitan ser mejorados". En su opinión, estos mecanismos, en su forma actual, "pueden ser utilizados fácilmente para", cuando en realidad "en un asunto tan serio como los Derechos Humanos". Así, "Exteriores entiende que para que cumplan mejor su función deben ser mejorados".Lozano ha dejado claro que España es "hiperrespetuosa" con el sistema de Derechos Humanos de la ONU y, de hecho, es uno de los países que tiene abierta una invitación permanente a todos estos procedimientos para que hagan visitas a España. "Queremos que la ONU", ha resumido. Las palabras de Lozano suponen, en todo caso, una posición nueva por parte del Gobierno español, que ahora está examinando posibles opciones de cómo proceder después de este informe sobre los tres procesados.La jefa de España Global ha señalado también que el Abogado del Estado envió como. Eso sí, cree que era "previsible" que los independentistas acabasen por encontrar "un resquicio" para difundir sus tesis, porque "han llevado a cabo una campaña de desinformación por todos los medios posibles", y el grupo es "víctima de esta campaña de desinformación".España expresa susobre los presos del procés y pide una auditoría a la ONU. Así lo ha expresado primeramente el, en nombre del Ejecutivo español. Bastarreche ha lamentado que el informe haya sidoEl Ejecutivo tendría que haber recibido este mismo miércoles a las 17.30 horas la documentación, que. En este sentido, el Gobierno ha solicitado a las Naciones Unidas una auditoría oficial a la ONU para saber "cómo" se ha podido filtrar el informe a una de las partes antes de su difusión oficial: "Nosotros teníamos que haber sido informados previamente. Fue filtrado por error, o eso creemos, y hemos visto hoy mismo artículos de Puigdemont y del abogado (Ben Emmerson). No han respetado el hecho de que no debería haber sido filtrado".El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha defendido que este grupo de trabajo es "oficial y reconocido internacionalmente" para tratar este tipo de detenciones, por lo que ha concluido en queque liberar a los presos soberanistas. Así, ha exigido desde los pasillos del Parlament la liberación inmediata de los presos soberanistas: "El Gobierno español tiene que obedecer el dictamen de este órgano de acuerdo con las leyes internacionales y de acuerdo con el respeto de los derechos humanos internacionales".También el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ERCla "liberación inmediata" de los políticos presos en la. Así, Torra y el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, han hecho referencia al dictamen de este grupo de trabajo. "La respuesta está en manos del Estado. La democracia española sufre severos ataques de grandes organismos internacionales", ha sostenido el presidente de la Generalitat, que ha llamado a Europa, y sobre todo a España, a darse cuenta de que"Escucha Europa, hayy reitera que quiere ser un pueblo libre", ha subrayado Torra, que ha apelado también a las instituciones europeas a permitir que el expresidente de la Generalitaty el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, sean eurodiputados.Para Sabrià, la conclusión del grupo de trabajo de la ONU "clama al cielo porque se trata de una prisión desproporcionada que vulnera los derechos humanos", y por ello ha reclamado la liberación de todos ellos. "¿Se atreverá el Estado a no cumplirBasta represión como venganza. Es necesario una solución política para un conflicto político", ha defendido. El dirigente republicano ha acusado ade querer que sigan encarcelados, y ha opinado que cada vez cuesta más distinguirlos entre ellos porque los dos primeros han permitido "que la extrema derecha entre en las instituciones, y no dudarán en volverlo a hacer" si es necesario.Desde Cs, el presidente del grupo parlamentario, Carlos Carrizosa, ha preguntado a Torra por la sentencia del(TEDH), que el martes rechazó el recurso que presentaron, entre ellos algunos de los procesados en el juicio del procés, por supuesta vulneración de derechos fundamentales tras la suspensión del Pleno del Parlament en el que Puigdemont iba a valorar los resultados del referéndum del 1-O. "El TEDH les ha dado un sonoro bofetón. ¿Qué parte no entienden ustedes?", ha preguntado Carrizosa, que ha pedido al presidente de la Generalitat que sustituya lade la Generalitat por una frase de la sentencia del TEDH, que reza que la suspensión de la sesión del pleno era necesaria en una sociedad democrática, y que el diputado de Cs ha mostrado enmarcada.Los grupos de trabajo son uno de los tres tipos de "procedimientos especiales" con que cuenta el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para estudiar una situación concreta (los otros dos son los relatores especiales y los expertos independientes).en su ámbito, aunque. A diferencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, los grupos de trabajoEste grupo está presidido por el mexicano José Antonio Guevara Bermúdez y los demás miembros son la australiana Leigh Toomey, Elina Steinerte (Letonia), Seong-Phil Hong (Corea del Sur) y Sètondji Adjovi (Benin).