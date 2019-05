Directo | Colau dice que no es el momento de decidir alcalde, sino de sumar a las izquierdas

Publicada el 30/05/2019 a las 09:15 Actualizada el 30/05/2019 a las 10:37

Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos encon todas las reacciones este jueves de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del pasado domingo:La alcaldesa en funciones y segunda en las elecciones municipales,, ha dicho que no es el momento de decidir alcalde, sino de sumar a las izquierdas: "No es el momento de decir quién será alcalde, ahora se debe buscar un acuerdo lo más amplio posible de fuerzas de izquierdas. Justo hemos empezado a hablar". Lo ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que también ha afirmado que no está recibiendo ningún tipo de presión para que el candidato de ERC y ganador de las elecciones, Ernest Maragall, no sea alcalde, aunque ha admitido que sí recibe opiniones de todo tipo: "Presiones no, pero recibo múltiples opiniones sobre la situación". Colau también ha defendido un pacto entre ERC, BComú y PSC: "Gobernamos juntos en el Área Metropolitana de Barcelona", y ha asegurado que en la reunión que mantuvo este miércoles con Maragall no exploraron la opción de que él sea alcalde, sino que solo hablaron de tejer consensos amplios de ciudad y emplazaron a sus equipos a negociar.Sobre este asunto también habló Errejón en las entrevistas concedidas a eldiario.es y la Cadena Ser. Preguntado por la decisión de Valls, el cabeza de lista de Más Madrid ha dicho queen la política y que su determinación "sitúa en un problema a la intransigencia de Cs, de Aguado y de Villacís, a los que retrata".El líder de BCN Canvi-Cs,, ha asegurado que ha ofrecido a la alcaldesa en funciones y segunda en los comicios, Ada Colau, los votos de los seis concejales que ha obtenido para preservar "el interés general de Barcelona, Cataluña y del resto del Estado", y ha dicho que no hay fisuras con Cs. ". Y no queremos que Barcelona tenga un alcalde independentista", ha explicado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha insistido que su preferencia sería que el líder socialista en la ciudad, Jaume Collboni, fuera alcalde, pero ha recordado que no suman.Sobre el caso del Ayuntamiento de Madrid y sobre si estarían dispuestos a apoyar a la cabeza de lista de Cs, Begoña Villacís, como alcaldesa, Errejón cree que su compañera de filas en el Consistorio, Manuela Carmena, debe seguir de regidora al ser la candidata "más votada" pero insiste en quey que la decisión corresponde al grupo municipal de Más Madrid. A la oferta de negociación a la formación naranja, el candidato de Más Mádrid ha subrayado que. "Yo sospecho que lo tiene ya decidido", ha lanzado al recordar que en campaña electoral le preguntaron si estaría dispuesto a pactar con Vox y que desde la formación naranja siempre "dieron la callada por respuesta".Esta mañana, en otra entrevista en la Cadena Ser , ha agregado que desde su formación tratan "de hacer política útil". "Es una propuesta de sentarnos, una declaración de intenciones política. Yo, y que además se apoye a Vox, que quiere retroceder este país 50 años", ha afirmado Errejón. Ha insistido que desde su plataforma se plantean "sentarse a hablar" con PSOE y Cs para "explorar una alternativa".El candidato de Más Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid,, espera poder sentarse a hablar con el PSOE y Ciudadanos "para explorar si hay alguna alternativa" a la derecha en la Comunidad de Madrid. "Ha habido conversaciones con el Partido Socialista, ha habido conversaciones cruzadas pero no directas con Ciudadanos y nosotros estamos tanteando la posibilidad de que pueda haber un acuerdo que tendrá que incluir Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid", desvela Íñigo Errejón en una entrevista en eldiario.es . "Creo que lo normal es que gobierne Manuela Carmena, que es la más votada y vamos a intentar llegar a acuerdos para eso", defiende.Elpresenta este jueves su barómetro de mayo, cuyo trabajo de campo se realizó justo después de las elecciones generales del 28 de abril y que incluye preguntas sobre las posibles coaliciones de gobierno. Con este estudio el centro demoscópico que preside José Félix Tezanos recupera la normalidad de sus barómetros mensuales, que se vio alterada con las citas electorales de abril y mayo.