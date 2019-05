Publicada el 30/05/2019 a las 11:31 Actualizada el 30/05/2019 a las 11:46

Pero Podemos insiste en entrar

El coordinador del PSOE para los pactos poselectorales, José Luis Ábalos en el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha dejado claro que esa posibilidad, de concretarse, no llegaría a ser una coalición de gobierno.. Podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones, en este caso de Podemos, pero no bajo la fórmula de la coalición", ha precisado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.Ábalos ha argumentado que la fórmula de la coalición, lo que no es el caso. Para llegar a esa mayoría, el PSOE necesita recurrir a otras fuerzas políticas "y que no sean reactivas". Por lo que cree que "tiene más margen un gobierno socialista de llevar adelante una agenda progresista sin los condicionamientos que puede suponer otra fórmula".Dicho esto, Ábalos ha incidido en que el PSOE considera a Podemos "un" y ha dado más importancia a acordar con ellos "programas de transformación social que no presencias en el gobierno". "Preferimos hablar de qué vamos a hacer a hablar de quiénes lo van a hacer", ha resumido.Pero es que además el PSOE está convencido de que "un gobierno socialista, abierto a personas independientes, de prestigio, pero de orientación socialista", sería "", ha añadido.En paralelo, la coportavoz del Consejo del Coordinación de Podemos,, ha señalado que la formación no reconsiderará su posición en las negociaciones con Pedro Sánchez para un gobierno de coalición porque "el resultado del 28 de abril es el mismo que se dio el 28 de abril", yEn una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Vera ha advertido de que "no se pueden mezclar conceptos" y por lo tantoque se abren para investir a Sánchez presidente. "Seremos leales a lo que dijimos a nuestros votantes", ha apuntado, para resaltar que mantendrán su intención de "compartir" gobierno.Así, ha indicado que si bien el electorado puede tener dudas de los pactos a nivel estatal y autonómico a los que pueda llegar el PSOE o Ciudadanos, con Unidas Podemos eso no ocurre. "Hay que hablar de feminismo, de seguir subiendo el SMI, hay que hablar precariedad, de que los jóvenes que se fueron vuelvan, y eso se hace compartiendo gobierno, desde el gobierno y naturalizando que se puede negociar y sacar adelante medidas progresistas que cambien la vida de la gente", ha recordado.Por este motivo, le ha pedido al presidente en funciones que sea claro y honesto, porque sigue teniendo. En este punto, ha indicado que la formación de Gobierno no puede convertirse "en una final de Supervivientes": "Esto tiene que ser más serio, hablamos de cambiar la vida de la gente y si pacta con Ciudadanos allá el PSOE".Con todo, ha reiterado que la tónica de las negociaciones debe ser el de la "prudencia" para no entrar en debates acalorados que "acaben mal", pero ha recordado que "si gobierna Sánchez en solitario con la abstención de Ciudadanos" cederán ante las presiones "del Ibex 35 y de los poderosos". Ante esto, abogan por que Unidas Podemos forme parte "de uncon la humildad" de la proporción de escaños que obtuvieron.