Euroguía: 10 preguntas y respuestas para no perderse en el laberinto electoral europeo

Los ciudadanos españoles eligen hoy, además de a sus corporaciones locales y a 12 cámaras autonómicas, a los integrantes del Parlamento europeo. En los comicios europeos, las urnas se abrieron el jueves en Reino Unido y Holanda y se terminarán de cerrar esta noche, cuando culmine la votación en los 28 países. En torno a las 23.15 del domingo se conocerán los resultados, que se pueden seguir en este enlace ofrece las grandes claves para seguir la jornada electoral.

1. ¿Quién vota?

Están llamados a votar en las elecciones algo más de 419,3 millones de europeos de 28 países, que, ordenados en grupos según los años de entrada en la UE, son:– Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (1957).– Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (1973).– Grecia (1981).– España y Portugal (1986).– Austria, Suecia y Finlandia (1995).– Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre (2004).– Bulgaria y Rumanía (2007).– Croacia (2013).pese a que en 2016 aprobaron en referéndum la salida de la UE (Brexit). Hasta que dicha salida sea una realidad, Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho.Votan los ciudadanos mayores de 18 años en todos los países salvo en Grecia (17 años) y Austria y Malta (16). El voto es obligatorio en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia y Luxemburgo. En los demás países es voluntario.Las anteriores elecciones se celebraron en mayo de 2014.

2. ¿Qué se elige?

Son elecciones al Parlamento europeo, una institución análoga a lo que podría ser el Congreso de los Diputados, pero a nivel comunitario. El Europarlamento tiene tres tipos de competencias:– Legislativas: Aprobar legislación de la UE junto con el Consejo, que integra a los ministros representantes de los Estados miembro, siempre a propuesta de la Comisión Europea, que sería el verdadero gobierno de la UE; decidir sobre acuerdos internacionales y sobre ampliaciones; reclamar a la Comisión Europea que elabore propuestas de legislación.– Presupuestarias: Establecer el presupuesto de la UE junto con el Consejo; aprobar el presupuesto a largo plazo, el llamado "marco financiero plurianual".– Supervisoras.Lo que se elige ahora son los 751 miembros de este Parlamento, que es el centro del debate político europeo y que funciona sobre todo en pleno y en comisiones. Cada eurodiputado percibiráLa plataforma VoteWatch Europe estima que entre un 55% y un 60% de los parlamentarios serán nuevos. "Es decir, más de la mitad de los eurodiputados necesitarán un tiempo de adaptación en la institución y una parte importante de la memoria institucional se perderá en esta legislatura", como valora un informe del Real Instituto Elcano

3. ¿Cómo se reparten los diputados por países?

El número de diputados por país se corresponde con su población, aunque no es un reparto perfecto . Ningún país puede tener menos de 6 ni más de 96. El país que más tiene es Alemania, con 96, seguido de Francia (74), Italia (73), Reino Unido (73), España (54) y Polonia (51). Luego hay una importante caída hasta Rumanía (32). Los que menos tienen son Malta, Luxemburgo y Chipre, con 6 cada uno.

4. ¿Qué pasará con el 'Brexit'?

Cuando se materialice la salida de Reino Unido de la UE, perderán su condición de diputados los 73 británicos. Pero la Cámara no se quedará en 678, que serían los 751 actuales menos los 73 salientes, sino en 705. El motivo es que ganarían diputados 14 países:– España y Francia (5 cada uno). España pasaría entonces a 59.– Italia y Holanda (3 cada uno).– Irlanda (2).– Polonia, Suecia, Finlandia, Austria, Eslovaquia, Rumanía, Croacia, Estonia y Dinamarca (1 cada uno).El resto se quedarían igual.

5. ¿Qué grupos hay en la Cámara?

Los diputados no se agrupan por nacionalidades, sino por grupos de afinidad ideológica más plurales que los partidos políticos al uso. Se forman tras las elecciones , con un mínimo de 25 diputados de 7 países, por lo que pueden cambiar de miembros de una legislatura para otra.En la legislatura que ahora se cierra ha habido ocho grupos. Se indican aquí de mayor a menor, señalando en cuál han integrado sus diputados los partidos españoles (elección que no en todos los casos tiene por qué repetirse ahora): Partido Popular Europeo (PPE): 217 europarlamentarios (28,9% del voto). Democristianos y conservadores. Aquí se integra el PP. Aunque en teoría hay una frontera entre el PPE y la ultraderecha, forma parte del grupo Fidesz, el partido del húngaro Viktor Orbán, marcadamente autoritario. Actualmente Fidesz está suspendido por el grupo popular , aunque no expulsado. Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D): 187 (24,9%). Grosso modo, los socialdemócratas. El grupo del PSOE. Conservadores y Reformistas Europeos (ECR): 76 (10,1%). Son conservadores euroescépticos, con elementos de extrema derecha. Combinan diputados del Partido Conservador británico con otros de los partidos de derecha autoritaria polaca y checa. No tienen representación española. Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE): 68 (9,1%). El frente liberal y autoproclamado centrista, donde se han concitado –juntos, pero no revueltos– fuerzas españolas en apariencia antagónicas: Ciudadanos, PNV y PDeCat. No obstante, el partido de Carles Puigdemont fue expulsado el pasado año por la corrupción que arrastraba Convergència (y por la presión de Cs). Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL): 52 (6,9%). Socialistas, comunistas y partidos a la izquierda del PSOE. Aquí se han inscrito Podemos, IU y Bildu. Verdes / Alianza Libre Europea (Verdes/ALE): 52 (6,9%). Ecologistas, izquierdistas, independientes antisistema, piratas, independentistas de izquierdas... Es el grupo de Esquerra. Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (EFDD): 41 (5,5%). Popurrí populista, donde coincide el Movimiento 5 Estrellas con los pro-Brexit de Nigel Farage. No hay diputados españoles. Europa de las Naciones y de las Libertades (ENF): 37 (4,9%). Es la extrema derecha con todas las letras, con vocación de crear un polo ultranacionalista. Ahí se han agrupado la Liga Norte de Matteo Salvini, Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, los nacionalistas flamencos de Vlaams Belang (defensores a ultranza de la causa de Puigdemont), eurófobos británicos... Salvini trata de atraer a este grupo a diversas fuerzas eurófobas de todo el continente, ahora dispersas. Vox no ha aclarado si se integrará en este grupo.Además, ha habido 21 diputados no adscritos.

6. ¿Cómo se reparten los parlamentarios españoles?

Las elecciones de 2014 dejaron en España escaños para estas candidaturas:– PP, con Miguel Arias Cañete como cabeza de lista: 26,09% de los votos y 16 escaños integrados en el PPE.– PSOE, con Elena Valenciano al frente: 23,01% y 14 escaños en el grupo S&D.– La Izquierda Plural, con Willy Meyer –que renunció a tomar posesión de su escaño al destaparque estaba entre los eurodiputados con un fondo de pensiones vehiculado a través de una sicav–: 10,03% y 6 escaños, de los que 5 se integraron en la Izquierda Unitaria y 1 (de Iniciativa per Catalunya) en los Verdes.– Podemos, con Pablo Iglesias: 7,98% y 5 escaños, que fueron a Izquierda Unitaria.– UPyD, con Francisco Sosa Wagner: 6,51% y 4 escaños para los liberales de ALDE.– L'Esquerra pel Dret a Decidir (que integraba a ERC), con Josep Maria Terricabras: 4,01% y 2 escaños a los Verdes.– Cs, con Javier Nart: 3,16% y 2 eurodiputados a ALDE.– Los Pueblos Deciden (Bildu y BNG), con Josu Juaristi: 2,08% y 1 escaño, a los Verdes.– Primavera Europea (Compromís, Equo, Chunta), con Jordi Sebastià: 1,92% y 1 escaño, también para los Verdes.

7. ¿Qué candidaturas españolas hay ahora?

Hay 32 listas en total. Elpresenta como cabeza de lista a Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones, que también fue titular de Obras Públicas con Felipe González (1991-1996) y presidente del Parlamento europeo entre 2004 y 2007. Sus diputados irán al grupo S&D.La cabeza de lista deles Dolors Montserrat, ex ministra de Sanidad, que dejará así de ser portavoz en el Congreso. Sus diputados irán al PPE.sitúa al frente de su candidatura al economista Luis Garicano, partidario de recetas liberales. Sus eurodiptuados irán a ALDE., la coalición de Podemos e IU, pone en la parte alta de la papeleta a la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Rodríguez Palop, de marcado perfil feminista. Sus representantes engrosarán las filas de la Izquierda Unitaria.ha optado por el abogado Jorge Buxadé, que fue candidato de Falange en elecciones en 1995 y 1996 y es uno de los impulsores de Sociedad Civil Catalana. El partido ultraderechista oculta a qué grupo irá.ERC, Bildu, el BNG y nacionalistas asturianos y canarios se han unido en la candidatura, encabezada por Oriol Junqueras, que acaba de ser suspendido como diputado en el Congreso y está siendo juzgado por rebelión, malversación y sedición en el Tribunal Supremo. Los diputados irán a los Verdes.Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, que se encuentra en Bélgica tras haber salido de España evitando rendir cuentas ante la justicia española por hechos similares a los de Junqueras, liderará la candidatura, desde donde pretende –al igual que Ahora Repúblicas– dar dimensión europea al conflicto político en torno al procés. Al igual que Vox, no está definido a qué grupo irán los diputados elegidos. Quedarse como independientes es una opción.integra al PNV, Geroa Bai, Coalición Canaria y nacionalistas baleares y valencianos. Es cabeza de lista la ya europarlamentaria jeltzale Izaskun Bilbao. Sus diputados pondrían rumbo al grupo ALDE.(Compromís, En Marea, Chunta, Més Per Mallorca, Nueva Canarias, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Coalición por Melilla...) sitúa de nuevo como cabeza de lista al escritor Jordi Sebastià, de Compromís. Si sale elegido, iría a los Verdes.Además de estas 9 candidaturas, a las que los sondeos han otorgado posibilidad de obtener representación, concurren otras 23, cuyas previsiones electorales son menos optimistas. Entre esas otras listas están el(con Silvia Barquero al frente), Actúa (liderada por María Garzón), Izquierda en Positivo (con Javier Couso) o Recortes Cero - Los Verdes (encabezada por Sara Montero).

8. ¿Cómo se elige al presidente de la Comisión Europea?

En las elecciones europeas, al igual que en las generales, no se elige al presidente del Gobierno (o de la Comisión Europea, en este caso). Se elige a 751 eurodiputados que, a la postre, elegirán al presidente de la Comisión. Pero con límites. La nominación previa corresponde al Consejo Europeo , que presenta a su candidato atendiendo a los resultados de las elecciones europeas. Para que se convierta en presidente de la Comisión –lo que ahora es el luxemburgués Jean-Claude Juncker– tiene que recibir el apoyo de la mayoría absoluta de la Eurocámara, empresa que podría ser complicada según cómo quede.En cuanto a los comisarios (el equivalente a los ministros), es el Consejo , previo acuerdo con el presidente electo de la Comisión, el que aprueba la lista de candidatos, uno por cada Estado. Primero los comisarios propuestos comparecen ante las comisiones parlamentarias de sus respectivos ámbitos de responsabilidad. A continuación, cada comisión parlamentaria lo evalúa. El proceso termina con el voto del Parlamento europeo. Por último, el Consejo hace el nombramiento por mayoría cualificada. Las mayorías relativamente estables en torno a conservadores y socialdemócratas han facilitado hasta ahora este tipo de elecciones. Dependiendo del éxito de las fuerzas euroescépticas, el panorama podría cambiar.En 2014, para hacer más atractivas e interesantes las elecciones y añadir transparencia al proceso, las distintas familias políticas empezaron a presentar candidatos a la presidencia de la Comisión antes de las elecciones, entre los que estuvieron Jean-Claude Juncker (PPE), Martin Schulz (S&D) y Alexis Tsipras (Izquierda Unitaria). El elegido fue Juncker , que gobernó en coalición con socialdemócratas y liberales. Este modelo de gran acuerdo por el centro está ahora en entredicho con el auge de las fuerzas de extrema derecha.Los antecesores de Juncker han sido José Manuel Durão Barroso (2004-2014) y Romano Prodi (1999-2004).

9. ¿Qué candidatos a la presidencia de la Comisión hay?

Los principales grupos políticos han presentado sus candidatos. Los grupos del Europarlamento han mostrado su voluntad de nombrar aspirantes de este ramillete, pero está por ver qué ocurre al final. Un Europarlamento muy fragmentado podría cambiarlo todo y obligar a buscar repuestos. Los aspirantes son Manfred Webber , presidente del PPE, ingeniero físico de 46 años, socialcristiano bávaro, es uno de los más blandos con Orbán dentro de su grupo. Frans Timmermans , del Partido del Trabajo holandés, es la carta de los socialdemócratas. 57 años. Es partidario de una mayor regulación económica. Jan Zahradil , aspirante de los Conservadores y Reformistas Europeos, checo de 55 años, defiende una Europa de dos velocidades. Es escéptico sobre el cambio climático. Margrethe Vestager , danesa de 51 años, comisaria europea de Competencia desde 2014, es la opción de los liberales de ALDE. Se dice que inspiró al personaje protagonista de la popular serie Borgen. Nico Cue es el candidato de Izquierda Unitaria, sindicalista con raíces asturianas, hijo de mineros exiliados a Bélgica, de 62 años. Ska Keller , de 37 años, parlamentaria europea desde hace diez años, es una figura destacada de los Verdes alemanes. Es máster en Estudios Islámicos. Su trayectoria está vinculada a la del referente antiglobalización José Bove.A priori, los candidatos con más opciones son Webber y Timmermans. Pero está por ver. No es obligatorio que el elegido sea ninguno de los ahora propuestos.

10. ¿Qué dicen los sondeos?

La legislatura que ahora comienza podría ser la primera de la historia electoral europea , iniciada en 1979, en que populares y socialdemócratas no alcanzan el 50% del voto. El informe del Parlamento europeo a partir de los sondeos nacionales sitúa al PPE como el grupo con mayor número de escaños, 180, por delante de los socialdemócratas (149), ALDE (76), Conservadores y Reformistas Europeos (66), Europa de las Naciones y de las Libertades (62), los Verdes (57), Izquierda Unitaria (46), Europa de la Libertad y de la Democracia Directa (45). Unos 70 parlamentarios irían a "otros partidos" que no son miembros de ningún grupo europeo.En España el promedio de sondeos, según el estudio del Parlamento europeo, da la victoria al, con 18 escaños (4 más que en 2014), seguido del(13, 3 menos),(8, 3 menos que por separado),(7, 5 más que ahora, aunque UPyD tenía otros 4),(6, partiendo de 0) y(2, los mismos que L'Esquerra pel Dret a Decidir). Se quedarían fuera, según este estudio, la coalición en torno al PNV y Lliures per Europa, la marca de Puigdemont.Si se cumplen las encuestas, el PSOE volvería ser el partido más votado, algo que no consigue desde 2004. Eso sí, el bipartidismo es historia también en las europeas. Las encuestas apuntan a una continuación de la tendencia ya esbozada en 2014, cuando se produjo un derrumbe de la hegemonía bipartidista. Hasta entonces ambos partidos había mandado claramente en las citas europeas, sumando entre ambos:– 63,7% en 1987, con victoria socialista con 39,1 puntos porcentuales– 61,0% en 1989, con nuevo triunfo del PSOE con 39,6 puntos.– 70,9% en 1994, con el PSOE arriba con el 40,1% del voto.– 75,0% en 1999, con la primera victoria del PP, con 39,7 puntos.– 84,7% en 2004, el mayor festín del bipartidismo, con una victoria del PSOE con 43,5 puntos.– 80,9% en 2009, con victoria del PP con 42,1 puntos.– 49,1% en 2014, con el PP por delante con 26,09 puntos.La participación en las elecciones europeas es decreciente en toda la Unión. No ha parado de caer desde el 63% de 1979 hasta el 42,6% de 2014. En España la participación siempre ha sido superior, pero también ha declinado hasta el 43,81%. Es previsible que la coincidencia con autonómicas y municipales la anime.