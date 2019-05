Aragonès pide a Sánchez retomar el diálogo a través de la 'Declaración de Pedralbes'

Publicada el 31/05/2019 a las 19:00 Actualizada el 31/05/2019 a las 19:01

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès , ha reclamado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,a partir de la Declaración de Pedrables que ambos suscribieron en diciembre de 2018 . Lo ha dicho en la XXXV Reunión del Círculo de Economía, que se celebra en Sitges patrocinada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Caixabank y KPMG recogido por Europa Press: "Esta declaración es una oportunidad y la tenemos que recuperar con la nueva legislatura en el Estado"."Aquella declaración política del 20 de diciembre ofrece un camino.. Este es el camino. Diálogo, democracia y voluntad popular", ha resumido.Aragonès ha destacado que aquel documento ha sido, y ha considerado que es un buen punto de partida porque sienta una bases que son aceptadas por el Gobierno central y por la Generalitat. Estas bases compartidas, según él, son cuatro: que hay un; que haysobre su origen; que merece unaavalada por amplias mayorías y que tiene queHa resumido que la declaración es "una autopista para empezar a dialogar", y ha pedido que este diálogo empiece, igual que se ha comprometido a no exigir al Gobierno que renuncie a sus posicionamientos sobre la articulación del Estado.El también número 3 de ERC ha criticado que existey, ante un público con presencia mayoritaria de empresarios, ha considerado que este inmovilismo genera inestabilidad política y económica y se tiene que acabar.También ha pedido a losque se involucren en la búsqueda de soluciones: "En algunos aspectos nos puede ayudar lo que ustedes representan", y ha situado el problema en Cataluña en un conflicto entre dos ejes, por un ladoHa lamentado que desde el Gobierno se esgrima la legalidad jurídica como freno a las demandas soberanistas, y ha recordado que la Constitución "se reformó de un día para otro" cuando algunos les convino, en alusión alrelativo a la estabilidad presupuestaria.Ha asegurado que el independentismo está dispuesto a salir de su zona confort para encontrar: "Tenemos la obligación de vencer el inmovilismo y salir de las zonas de confort. El independentismo está dispuesto, yo también, y el Estado recíprocamente lo tendría que hacer". "La situación actual puede aguantar un tiempo pero no indefinidamente y lo tenemos que resolver", ha concluido Aragonès, que ha advertido al Gobierno de que no hacer nada solo contribuirá a cronificar el problema, algo que considera que no beneficia a nadie.El vicepresidente de la Generalitat ha concluido que, y ha argumentado que la creación de nuevos estados debe ser visto sin miedos: "El siglo XX empezó con 50 estados y hoy hay 200".Sobre el juicio del 1-O, ha vaticinado que "una sentencia por muy dura que seay puede que incluso haya más", y ha asegurado que el dolor personal que eventualmente pueda generar el fallo, no le restará empeño en buscar una solución política.Aragonès lanza esta propuesta de recuperar la Declaración de Pedralbes justo un día antes que en el mismo foro, que será el encargado de clausurarlo este sábado a las 13 horas.