Directo | Vox eleva el listón y exige a PP y Ciudadanos entrar en los gobiernos autonómicos y municipales

31/05/2019

Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos encon todas las reacciones este viernes de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del pasado domingo:El portavoz de Vox en el Congreso,, ha acusado este viernes al PSOE de "bailarle el agua" a EH Bildu durante las negociaciones entre el Gobierno Zapatero y ETA y ha añadido que el partido de Arnaldo Otegi "tiene las manos manchadas de sangre de asesinar a sus propios compañeros".La Junta Electoral de Zona de León ha confirmado la existencia de "errores de bulto" en la mesa 7-5B del colegio Pastorinas en el Barrio de Pinilla y que otorgaría a la UPL el concejal que tenía hasta ahora Vox. Una resolución que ha emitido la Junta Electoral este viernes y que modificaría sustancialmente el reparto de concejales en el Ayuntamiento de León:El secretario de Organización de Podemos,, ha vuelto a insistir en la pretensión de Unidas Podemos de formar un gobierno de coalición con el PSOE. En el caso de que los socialistas no lo acepten preguntarían a sus bases si deben apoyar la investidura de Pedro Sánchez. "Le preguntaríamos a nuestros inscritos, pero nuestra posición es firme y la única garantía para que mejore la vida de la gente es que estemos en el gobierno", ha señalado. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Echenique ha reclamado de nuevo la entrada en el Gobierno con el PSOE, porque considera que las mayorías absolutas "ya no tienen sentido" y el electorado de Podemos "no ha votado que se perpetúe el bipartidismo". Así, ha señalado que en democracia todas las opciones políticas y los votos valen igual, y hay que respetar el resultado del partido. "No es una cuestión de fiarse o no de Sánchez, es una cuestión de garantía para que se cumplan unas políticas progresistas", ha defendido.La dirección de Vox ha acordado exigir al PP y a Ciudadanosque se pacten tras las elecciones locales del pasado 26 de mayo. En un documento recogido por Europa Press, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox no sólo exige sentarse a la mesa con el PP y también con Ciudadanos, sino que además añade ahora la condición de formar parte de los gobiernos municipales y autonómicas que se acuerden. La formación que lidera Santiago Abascal ha acordado además nombrar un equipo negociador que estará encabezado por el portavoz del grupo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros.La ministra de Defensa,, haciendo referencia al posible acuerdo en el que tendría que pactar con Geroa Bai para gobernar y por tanto, dejando abierta la puerta para apoyar a Navarra Suma. "Cuando haya cualquier partido que ponga obstáculos a la aplicación de la Constitución, es evidente que no va a encontrar ahí al PSOE", ha explicado Robles para después destacar que no habla "en concreto" de Navarra sino "con carácter general"., según confirman desde el partido, por lo que el actual secretario autonómico de la formación y portavoz en las Cortes, Pablo Fernández, mantendría su acta de parlamentario. Fernández, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que la Junta Electoral les da ese segundo procurador lo que supone un "rayo de esperanza" a los "malos resultados" obtenidos en las elecciones del pasado domingo y en las que Podemos se ha dejado ocho de los diez procuradores que consiguió en 2015