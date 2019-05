El 62% de las personas LGTB en España se mantienen "armarizados" en su trabajo

Publicada el 31/05/2019 a las 18:56 Actualizada el 31/05/2019 a las 19:30

Presentación de 'La Diversidad #LGBT en el contexto laboral de España': "El informe demuestra la clara situación de desigualdad de las personas #trans, que manifestaron los mayores niveles de discriminación y miedo a no ser valoradas, aceptadas o incluso a ser despedidas" pic.twitter.com/bzST1D7Oof — REDI.LGBTI (@REDI_ES) 31 de mayo de 2019

Varón y gay: el perfil LGTB que más "sale del armario" en su trabajo

Discriminación laboral

"La discriminación se manifiesta en las bromas"

El 62 % de las personas LGTB en Españay el 20 por cientode oportunidades para el colectivo y que los comportamientos poco inclusivos "todavía se dan con mucha frecuencia", informa Europa Press.Así lo pone de manifiesto el estudio presentado este viernes La Diversidad LGTB en el contexto laboral en España , elaborado por Banco Santander , en colaboración con. "No podemos dejar que este tema caiga en arbitrariedades y en el terreno de lo discutible. Es necesario que exista un clima de respeto para todos", ha defendido el director del estudio,, quien ha destacado que han obtenido una base "muy amplia" deválidas por toda la geografía nacional.El experto ha asegurado que "la mayoría" se invisibiliza porque ser LGTB "forma parte de su vida privada". En concreto, ha apuntado que el 58% ha respondido que; el 42% para evitar rumores; el 34% para que no cambie su valoración como profesional; el 28% por miedo al rechazo; el 21% para que no se cierren puertas en su carrera profesional; el 13% por miedo a ser despedido; y el 3% porque le supone un esfuerzo tener que dar explicaciones."En empresas más grandes las personas LGTB deciden invisibilizarse más al generar mayor anonimato", ha señalado Muñoz, al tiempo que, ya que los andaluces "son los más armarizados tanto en su vida privada como en su vida profesional".El estudio sostiene que el perfil de la persona con mayor probabilidad de estar visibilizado en su trabajo es el de un hombre gay; con más de 40 años y un buen nivel profesional; que trabaja en empresas grandes de las regiones Levante, Cataluña, Baleares o Madrid; y de los sectores de, administraciones públicas o enseñanza universitaria. Precisamente, según la investigación, los hombres LGTB están"A mayor nivel profesional mayor seguridad ypara salir del armario. Las personas menores de 30 años han normalizado en mayor medida su condición LGTB, pero en las empresas son las personas que más ser armarizan", explica Muñoz. Asimismo, ha resaltado quepara que la gente "salga del armario" es que la empresa disponga de programas específicos de LGTB, que hacen que aumente al 53 por ciento el número de personas visibilizadas.Respecto a las situaciones deque recibe este colectivo en su entorno laboral, el 31% asegura haber sufrido; el 25% comentarios; el 10%; entre el 6 y el 8%; y el 3%. Detrás de estas situaciones los compañeros de trabajo , en el 25% de los casos; los jefes (18%); los directivos (17%); los subalternados (13%); y personal de recursos humanos (7%).En cuanto a las soluciones que pueden aportar las empresas a esta situación,a las personas LGTB; el 79% por un plan de igualdad que incluya explícitamente la diversidad LGTB; también el 79% por impartir formación y sensibilización sobre diversidad; y el 78% por utilizar un lenguaje inclusivo.Para el director general de, la discriminación hacia el colectivo "se manifiesta en los sesgos inconscientes y en las bromas". En su opinión, "desafortunadamente" la discriminación basada en la identidad sexual "sigue manifestándose de una forma muy intensa en el ámbito laboral". "Impedir que las personas se desarrollen de manera libre y natural redunda en su bienestar en el ámbito de trabajo, en la capacidad que tienen para desarrollar su talento", ha manifestado. Asimismo, ha criticado que "el no poderte hace vivir cohibido" y que se diga que. "Estamos avanzando en la elaboración de un estudio de la situación sociolaboral de las personas transexuales en España", ha anunciado.Por su parte, el director general de la, ha apostado por la diversidad "como factor de innovación y crecimiento para los negocios". "El centro de diversidad del IE es muy activo en temas de inclusión. Cuantas más diferencias hay, los alumnos tienen más pensamiento crítico y mejor tomas de decisión futuras ", ha comentado.Por último, la directora de, ha defendido que la diversidad "es necesaria" para las empresas y ha hecho hincapié en la importancia de la "gestión del talento" y de la capacidad para "ser competitivos". "No puedes aportar lo mejor si no existe una coherencia interior, una armonización interior y exterior. Jamás podremos ser competitivos si no tienes un equipo de personas que sean capaces de detectar unas necesidades y solo las tienes si tienes un equipo diverso", ha explicado Alsina.