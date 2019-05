Publicada el 31/05/2019 a las 13:08 Actualizada el 31/05/2019 a las 14:33

La subida de la pensión de orfandad de los hijos de las v íctimas mortales de violencia de género , aprobada por ley y que entró en vigor el pasado mes de marzo, todavíade las asesinadas en el pasado, según ha denunciado la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla a Europa Press."No es que haya lagunas, el problema es que todavía", ha aseverado la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, durante una rueda de prensa convocada para presentar el tercer informe anual sobre los huérfanos de la violencia de género.El pasado mes de marzo, entró en vigor la ley de mejora de la pensión de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género, para elevarla de los 197 euros a un mínimo de 710. Sin embargo, Soleto han denunciando que todavía no funciona.", ha incidido Soleto. Por su parte, el promotor del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, Joaquín Tagar, ha pedido a la Seguridad Social que "actúe de oficio" a la hora de la concesión de estas pensiones para que no sean las propias familias las que tengan que solicitarla para poder cobrarla. "Que no se tenga que aplicar la ley pidiéndolo", ha reclamado Tagar.En este sentido, también han avisado de que hay casos en los que Administración está informando "mal" a quienes la solicitan, y otros en los que todavía no han recibirlo respuesta sobre su petición.El Fondo de Becas Soledad Cazorla ofrece ayuda a familiares e hijos de mujeres asesinadas por violencia de género. Desde 2013, se contabilizancontra sus madres. Algunos de ellos perciben becas de este fondo, pero por el momento ninguno se ha beneficiado del aumento de la pensión de orfandad previsto por la ley, y que es compatible con las ayuda privada que han recibido del Fondo, que desde su creación ha tramitado ayudas por valor de más de 52.000 euros.