Un nuevo caso de violencia machista en Gran Canaria eleva a 21 el número de víctimas este año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha condenado el asesinato de una mujer en Agüimes (Gran Canaria) a manos de su pareja. Este caso eleva a 21 el número de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año.La Guardia Civil ha informado del hallazgo deen el municipio de Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Se trata de un hombre de unos 50 años y su pareja de 39, cuyos cuerpos fueron encontrados en su domicilio, según han informado fuentes oficiales de la Benemérita, según informa Europa Press.La Guardia Civil recibió el primer aviso a las 16.45 desde la Policía Local de Agüimes, quienes a su vez fueron avisados por los familiares de una de las personas fallecidas, que mantenían una relación sentimental. Éstas, al no tener información de la mujer desde el día de ayer,del domicilio, encontrando los dos cuerpos y alertando inmediatamente a la Policía Local.Los primeros datos recogidos en el lugar por la Policía Judicial de la Guardia Civil apuntan al fallecimiento de ambas personas por heridas de arma de fuego en la cabeza,o denuncias previas por violencia de género. en la vivienda, presuntamente usada en los hechos, ya que el hombre fallecido –vecino de Agüimes nacido en 1969– presentaba licencia o permiso de armas en vigor y no tenía antecedentes policiales. La mujer fallecida nació en el año 1980 y también residía en el mismo municipio.Hasta las 20.15 horas no se ha realizado el correspondiente levantamiento judicial de los cuerpos, los cuales serán trasladados al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, donde se les realizará los correspondientes exámenes forenses para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y todas aquellas que ayuden a la Guardia Civil al correcto esclarecimiento del suceso, siguiendo los agentes con la investigación al respecto."Machismo que acosa, que discrimina, que arrincona y hoy, de nuevo,Tenemos mucho que hacer, pero acabaremos con la la violencia de género. Mi cariño para la hija, para la familia y amigos de la mujer de 38 años asesinada por en Agüimes, Gran Canaria", ha publicado Sánchez en la red social Twitter.