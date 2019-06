Collboni agradece la propuesta de Valls, pero asegura que sólo hablará con Colau

Publicada el 01/06/2019 a las 15:37 Actualizada el 01/06/2019 a las 16:20

Crítica a Pere Aragonès

El alcaldable de Barcelona PSC ) ha asegurado que"será el único grupo" con el que, de progreso y estable en el Ayuntamiento de Barcelona y ha agradecido la generosidad del líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls . Lo ha declarado a los medios este sábado antes de asistir a la XXXV Reunión delque se celebra en Sitges patrocinada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Caixabank y KPMG, y que clausura el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , según informa Europa Press."El señor Valls, en un acto de responsabilidad y generosidad, dijo que ponía sus votos también al servicio de esto", ha dicho Collboni en alusión a su propuesta de coalición con los comuns, y ha reiterado que su propuesta es un acuerdo que no subordine la ciudad al conflicto político, que es lo que considera que propone el independentismo.El alcaldable socialista ha asegurado que esy ha pedido que se esté "a la altura del momento" para dar a la ciudad un gobierno que responda a lo que la gente ha pedido y que genere crecimiento económico y redistribución de la riqueza.Al preguntarle que el vicepresidente de la Generalitat,, propusiera el viernes en el Círculo abordar un nuevo modelo de financiación, Collboni ha criticado la ponencia que hizo, y ha añadido que el republicano acude a este tipo de foros para agradar a la audiencia pero que después su partido no aprueba los Presupuestos de Sánchez ni permite que el socialista Miquel Iceta presida el Senado: "Mi nivel de credibilidad sobre esas palabras es tendente a cero".Ha defendido que las elecciones han arrojado un resultadoy estos suman 15 de los 41 concejales del Ayuntamiento, tras lo que se ha preguntado por qué debe haber un alcalde independentista si no tienen la mayoría. Ha descartado hablar sobre condiciones de la negociación y sobre quién será alcalde, ya que considera que es muy pronto para hablar de eso, aunque cree que se puede hablar y quePreguntado por la propuesta de trasladar el Senado a Barcelona -una de las preguntas que se hicieron el viernes al líder de Podemos Pablo Iglesias , en el Círculo de Economía-, ha respondido que es algo con lo queya que reforzaría que Barcelona es la otra gran capital de España, pero ha afirmado que no está encima de la mesa.