Juan Carlos de Borbón estrena su jubilación en los toros

La carta a Felipe VI

La asignación de Juan Carlos de Borbón

Después de anunciar que se retiraba dese este 2 de junio de manera oficial de la vida institucional cinco años después de abdicar a partir de este domingo,. El rey emérito ha celebrado primeropara después trasladarse hasta la plaza de toros de la localidad madriñela paraEn este evento taurino, en el que se ha rendido homenaje a su madre, María de las Mercedes de Borbón, Juan Carlos de Borbón ha sido recibido entre aplausos por la afición. Lo han acompañado a este primer acto público tras el inicio de su jubilación su hija,; su nieto,; su hermanay su sobrina. Su presencia en la plaza de toros de Aranjuez se enmarca dentro de los eventos de su actividad privada. Igual que la última vez que se le había visto antes del anuncio de su retirada: en una corrida en Las Ventas.La intención del rey Juan Carlos es "completar" su "retirada de la vida pública", según la expresión que él mismo utilizó en la carta que escribió a su hijo para comunicarle formalmente su decisión , y que se traducirá en que no tendrá actividad institucional. Sin embargo,, solo que en ellos no tendrá ya un papel de representación del Estado, tal y como ha sucedido con su presencia este domingo en la plaza de toros de Aranjuez. Sual historiador Miguel Ángel Ladero en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.En la carta que dirigió a Felipe VI para anunciar su decisión, el rey emérito detallaba que, y que se reafirmó en ella "con motivo de la inolvidable conmemoración del 40 Aniversario" de la Constitución en las Cortes Generales, "un acto solemne" y "lleno de emoción" para él. "Me hizo evocar, con orgullo y admiración, el recuerdo de tantas personas que contribuyeron a hacer posible la Transición política y renovar mi sentimiento de permanente gratitud hacia el pueblo español,verdadero artífice y principal protagonista de aquella trascendental etapa de nuestra historia reciente", decía el texto, difundido por el Palacio de la Zarzuela.Juan Carlos I precisaba que, aunque desde su abdicación, ha desarrollado actividades institucionales "con el mismo afán de servicio a España y a la Corona" que le inspiraron durante su reinado, cinco años después cree que ha llegado el momento de. "Con una firme y meditada convicción, hoy te expreso mi voluntad y deseo de dar este paso y dejar de desarrollar actividades institucionales, a partir del próximo 2 de junio –coincidiendo además con la fecha hace cinco años de su abdicación –", señala el texto, añadiendo que toma esta decisión "desde el gran cariño y orgullo de padre" que siente por él y con su "lealtad siempre".El rey Juan Carlos recibe cada año una asignación procedente de la partida de los Presupuestos Generales del Estado destina a la Casa Real, conforme al artículo 65 de la Constitución, que señala que "el rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma". En 2018 y en 2019 (puesto que los Presupuestos han sido prorrogados),. Además, desde su abdicación, el rey dispone de una Secretaría de apoyo, que dirige el Alfonso Sanz Portolés -que es además consejero diplomático de Felipe VI-- y, como todos los miembros de la Familia Real, está aforado ante el Tribunal Supremo.