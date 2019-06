Publicada el 02/06/2019 a las 12:15 Actualizada el 02/06/2019 a las 12:32

Seis integrantes de la lista deen la ciudad de Pontevedra han anunciado este sábado que abandonan el partido, "molestos"para los comicios locales del 26 de mayo. Entre ellos, está María Rey, la única concejala de Cs en el último mandato pero que fue relegada al número dos en la lista de las municipales, en las que el partido solo obtuvo un edil. En una rueda de prensa recogida por Europa Press y celebrada este sábado por la mañana,, acompañada de compañeros del partido, anunció que abandonaba la formación, junto con otros cinco integrantes de la lista de Cs.Aunque el, como número 1 de la lista a la Alcaldía de la ciudad y, finalmente, único edil con representación, resultó polémico por el cambio que impuso la dirección gallega, María Rey ha insistido en que lo que les molestó no fue el cambio en los puestos sino las "formas". "El cambio de lista no fue lo que nos molestó, sí las formas en cómo se hizo, cuando crees en un proyecto no te importa ir de uno o de 25 pero sí las formas con las que lo hicieron", ha remarcado.La decisión de abandonar el partido, ha asegurado, estaba. Pese a ello, ha querido poner en valor el trabajo realizado durante los últimos cuatro años y también durante la campaña electoral y que les permite irse "con la cabeza muy alta, con el orgullo del trabajo bien hecho".Junto a María Rey, abandonan Ciudadanos(número 3 en la lista),(4),(5),(7) y(16). "Si grande es el arte del inicio, nosotros lo hicimos bien, pusimos a Cs en el mapa de Galicia y también en el de Pontevedra, pero si grande es el inicio más grande es el arte de poner fin, y hoy ponemos fin a un camino que empezamos juntos, un camino con el que nosotros soñamos, un proyecto en el que creímos y por el que peleamos en contra de todos", ha explicado, al inicio de la rueda de prensa.Su marcha de Cs, comunicada al partido el viernes,y con agradecimientos al equipo que la acompañó y a las personas en las que "confiaría su vida" y que "siempre" estuvieron a su lado "sin pedir nada a cambio", en palabras de María Rey.Aunque ha sido preguntada por su valoración de los resultados electorales, en los que Cs ha repetido con solo un edil en la corporación que lidera el BNG, María Rey ha replicado que "eso tendrá que hacerlo el partido y las personas que se quedan". "Trabajamos todo lo que pudimos,, con presupuesto pequeño y con la lealtad que dijimos desde el principio".Y sobre la dirección gallega del partido se ha limitado a señalar que la que tiene que "decidir" es la dirección nacional. "Yo dije que me iba a mantener leal a un proyecto en el que creía", ha remarcado María Rey. Y como despedida, ha defendido el "trabajo duro" realizado estos últimos cuatro año