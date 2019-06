Publicada el 03/06/2019 a las 09:22 Actualizada el 03/06/2019 a las 13:47

info Libre

13.36.

13.32.

13.24.

13.20.

12.32.

11.56.

11.54.

11.52.

11.49.

11.22.

10.48.

10.42.

Hoy vamos a emplazar formalmente a C's y VOX a una reunión de los comités de gobernabilidad, tanto a nivel nacional como de Comunidades Autónomas.



Primero vamos a hablar de programas y luego de cómo lo vamos a hacer. #CaféGarcíaEgea pic.twitter.com/uNZ18ncfN8 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 3 de junio de 2019

10.38.

10.30.

10.27.

10.25.

9.42.

Si no te quieres perder detalle de la entrevista a Pilar Garrido, ¡aquí la tienes completa!



Xehetasunik galdu nahi ez baduzu, hemen duzu osorik @GaguPilar diputatuari egin dioten elkarrizketa!https://t.co/rWVbHAPqrT — Podemos Euskadi (@PodemosEuskadi_) 3 de junio de 2019

9.41.

8.38.

8.00.

Durante esta semana me he tomado tiempo para pensar en la situación de Podemos y he volcado el análisis en este artículo.



Es eso, un análisis. Y no hay una línea en él que diga lo que leo en titulares. Sí dice que hace falta sosiego y autocrítica.



Lean.https://t.co/HfyRfi64rx — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 2 de junio de 2019

7.00.

¿Se puede votar a una opción mala? ¿Se puede votar a Colau aunque a uno le parezca malisima alcaldesa? Claro que se puede, si es para evitar un resultado aún peor, quizás catastrófico: que los independentistas instrumentalicen y destrocen Barcelona. https://t.co/d6p6jQEQcL — Luis Garicano (@lugaricano) 2 de junio de 2019

Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos encon todas las reacciones este lunes de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del 26M:El alcalde de Cádiz,, asegura que Pablo Iglesias debe "asumir su responsabilidad" tras los malos resultados de Podemos en los distintos comicios celebrados en el último mes y que con este proceso electoral él cree que "se cierra" un ciclo en el partido que comenzó con el 15-M. En una entrevista concedida al Diario de Cádiz , Kichi asegura sobre el futuro de Pablo Iglesias al frente de Podemos que la que "tendrá que decidir" es la Asamblea de Vistalegre, el órgano que elige a la dirección de Podemos.El secretario general del PP,, no ha descartado este lunes a la diputada por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Grupo Popular en el Congreso y ha subrayado que "cualquiera" de sus diputados puede asumir ese puesto. Además, ha señalado que el debate sobre el centro político "no conduce a ningún sitio".El responsable de Comunicación de, Andeka Larrea, ha afirmado que el partido realizará una reflexión sobre los resultados electorales en el Consejo Ciudadano estatal que se celebrará el próximo sábado y ha quitado importancia a la petición de un 'Vistalegre III' realizada por el ex secretario general de la formación en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar. Además, ha recordado que Podemos está ahora centrado en llegar a un pacto de gobernabilidad con el PSOE, que "tiene tentaciones de escorarse del lado de Ciudadanos".La presidenta del Congreso,, acudirá este lunes a las cinco de la tarde al Palacio de Zarzuela para informar al rey de la composición del Congreso a efectos de que el Jefe del Estado pueda iniciar esta semana una ronda de consultas con vistas a una próxima sesión de investidura.El exsecretario general de Podemos Madrid,, ha aclarado este lunes que "no es el tiempo" de buscar una alternativa al liderazgo político de Pablo Iglesias e Irene Montero al frente de la formación, aunque recalca que "Podemos se ha roto" y es necesario "recuperar a toda la gente que se ha quedado por el camino" y abrir un tiempo de análisis y evaluación del espacio político. En una entrevista en La Sexta, Espinar subrayaba así que en su tribuna abierta en 'eldiario.es' no se postulaba al cargo de secretario general sino que llamaba a la calma, a la reflexión y al análisis. Hace falta "una reevaluación no sólo de la herramienta política que es Podemos" sino también un análisis "de un ciclo político que ha marcado una generación (...) entera que es el ciclo de las plazas", recuerda. [Ampliación] El responsable del Área Constitucional de Ciudadanos,, considera que el candidato de Barcelona pel Canvi - Ciutadans a la Alcaldía de esta ciudad, Manuel Valls, ha planteado un "falso dilema" al ofrecer sus votos a la todavía alcaldesa, Ada Colau, y al candidato del PSC, Jaume Collboni, para evitar que un independentista como Ernest Maragall (ERC), vencedor de las elecciones municipales, esté al frente del Gobierno municipal.La europarlamentaria del PNV,, ha acusado al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de "hacer las cosas mal" respecto al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de "tomar partido" en lo relativo a su acreditación en la Eurocámara.En cuanto a pactos, el líder del partido de ultraderecha ha criticado un posible pacto del PSOE con EH Bildu para que los socialistas se hicieran con el Gobierno foral. "Sería dramático", ha dicho. Además, Abascal ha avisado a Ciudadanos de quejuntos que luego no se traduzca en un "diálogo político" para el apoyo en la investidura en distintas comunidades y ayuntamientos, como los de Madrid o Murcia.El presidente de Vox,, ha asegurado este lunes que si su partido no permite la entrada a algunos periodistas a sus ruedas de prensa es para evitar que entren "activistas de extrema izquierda" en esas conferencias. En su primera rueda de prensa en el Congreso tras la constitución de las Cortes, Abascal ha sido preguntado por la negativa de su partido a extender sus convocatorias de prensa a periodistas que tienen señalados. "Hago caso a lo que nos dicen nuestros responsables de comunicación —ha contestado—. Además, a veces os convocamos en sitios muy pequeños donde no todo el mundo cabe y tratamos de que entréis periodistas y no activistas de la extrema izquierda".La número dos de JxCat en Barcelona,, ha avisado este lunes a la alcaldesa en funciones y segunda en las elecciones, Ada Colau (BComú) de que "nada es gratis en la vida", aunque el candidato de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, le haya ofrecido sus votos sin nada a cambio para evitar que sea alcalde el republicano y ganador de los comicios, Ernest Maragall.El diputado de Ciudadanos y exvicepresidente ejecutivo de Coca Cola,, ha respondido sobre si hay "división" en su partido por un posible apoyo a Ada Colau en Barcelona para evitar un gobierno proindependentista: "No conozco bien esa división, creo que probablemente no existe esa división, pero no he tenido ocasión de hablar con Luis (Garicano)". Por otro lado, sobre las decisiones que tomarán los representantes de su partido en cuanto a los pactos pendientes para la gobernabilidad de distintas administraciones, ha manifestado que "cualquier cosa que decidan, lo van a hacer por el bien de España, por el bien de esa estabilidad".El secretario general del PP,, ha anunciado que este lunes contactará con Ciudadanos y Vox para mantener esta misma semana una reunión a tres con el objetivo de intentar buscar acuerdos en comunidades y ayuntamientos tras las elecciones del 26 de mayo. "Nosotros hoy mismo vamos a llamar a Cs y Vox para emplazarles formalmente a una reunión para mañana o pasado de los comités de gobernabilidad, tanto a nivel nacional como de las comunidades autónomas para poner en marcha ya de una manera formal las negociaciones entre los tres", ha declarado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral,, ha afirmado que su mano está "tendida" para hablar con los socialistas sobre la formación del Ejecutivo foral y ha pedido así al PSN que "recapacite y que interprete bien el mandato de los ciudadanos".La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid,, sólo ha recibido invitación para reunirse del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, y ha advertido a Cs y PP de que "queda muy poco tiempo" después de haber "perdido una semana muy importante" porque para hablar de programa hay que dedicarle "tiempo".La coportavoz del Consejo de Coordinación de Podemos,, ha afeado este lunes la tribuna abierta del exsecretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, señalando que hablar de problemas internos en los medios "es cosa del pasado" y que desde la dirección siguen centrados en la negociación de un gobierno de coalición con el PSOE. Además, emplaza cualquier debate interno al Consejo Ciudadano Estatal que la formación celebrará este sábado.El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha,, ha avisado este lunes a Ciudadanos que es "mucho más negativo" acercarse a Vox que pactar con el PSOE. A su juicio, si los de Albert Rivera pactan con el partido de Abascal se convertirán en "la segunda muleta" del PP y "romperá con la lógica democrática de Europa". También se ha manifestado sobre los posibles pactos para gobernar en la Comunidad Foral de Navarra y ha afirmado que el PSOE debería apoyar "lo más coherente para el PSOE" y "lo menos dudoso con la Constitución".La diputada vasca de Unidas Podemos,, ha reconocido que la formación morada vive "un bache", tras los resultados de los dos últimos comicios, aunque ve "alrededor de la Ejecutiva cierta unidad, más allá de discrepancias".La europarlamentaria del PNV,, cree que la alianza que su partido ha mantenido, hasta ahora, con el PSE-EE ha sido "positiva", por lo que se ha mostrado favorable a la posibilidad de que se reedite esta entente tras las elecciones municipales y forales del pasado 26 de mayo. No obstante, ha recordado que será la dirección de la formación jeltzale la que decida la política de pactos.El secretario general del Partido Socialista de Canarias y candidato a la Presidencia regional,, inicia este lunes la ronda oficial de contactos con los distintos partidos que han obtenido representación parlamentaria, iniciativa que toma tras ser el ganador de las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo.El ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid,, ha pedido este domingo la celebración de una Asamblea Ciudadana –el máximo órgano de decisión del partido– de manera urgente para afrontar el futuro del partido morado. En una tribuna en eldiario.es recogida por Europa Press, el exlíder critica abiertamente a la dirección de Podemos por eliminar la "pluralidad de portavoces" y encaminar al partido a una "homogeneización de mensajes, discursos y perfiles". En este sentido, Espinar carga contra la directiva por no "mantener la pluralidad y la apuesta por interpelar desde diferentes perfiles con una política de alianzas electorales y confluencias más desarrolladas". [ Ampliación El eurodiputado electo de Ciudadanosse ha alineado este domingo con el candidato a la alcaldía de Barcelona respaldado por la formación naranja, Manuel Valls, y se ha abierto a votar a Ada Colau como alcaldesa para "evitar un resultado aún peor" en la capital catalana. En un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Garicano ha asegurado que "se puede votar a Colau aunque a uno le parezca malísima alcaldesa" y una "opción mala" si es para evitar "un resultado aún peor" y, "quizás, catastrófico". A su juicio, algo peor que cuatro años más con Colau como alcaldesa sería "que los independentistas instrumentalicen y destrocen" Barcelona con el candidato de ERC, Ernest Maragall, situado en el consistorio. [Ampliación]