Publicada el 03/06/2019 a las 19:51 Actualizada el 03/06/2019 a las 20:54

Camps lo negó todo

El juez de la Audiencia Nacional,, ha dictado un auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para el expresidente valenciano,, por los contratos de la Generalitat con la empresa de la, en la edición dedel año 2009, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.El magistrado instructor de esta pieza (la 5 del caso Gürtel) ha tomado esta decisión después de casi un año de investigación y tras citar a declarar al propio Camps y otros supuestos implicados en el presunto amaño que pretendía adjudicar el contrato de Fitur a la red que dirigíaAunque laordenó reabrir esta pieza para investigar a Camps en septiembre del año pasado, no fue hasta mediados de diciembre cuando de la Mata decidió imputarle formalmente por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración. Finalmente, el juez ha decidido procesarle por prevaricación, aunque "sin perjuicio de ulterior calificación".Lasolicitó la reapertura de las diligencias en la Audiencia Nacional, tras las revelaciones en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales de los populares valencianos de: Francisco Correa; Ricardo Costa, el ex secretario general del PP valenciano; Pablo Crespo, el que fuera número dos de la Gürtel; y Álvaro Pérez -"El Bigotes"-, el exdirigente de Orange Market. Con ello, la Fiscalía pretendía conocer si Camps dio indicaciones para adjudicar con las empresas de la trama corrupta. Por eso, el magistrado instructor citó a declarar a todos ellos en enero de este año, para preguntarles específicamente por la adjudicación de los contratos." fue el que más se explayó, señalando a Camps directamente como la persona que ordenó todos los contratos adjudicados en la Comunidad Valenciana a la trama Gürtel. En una declaración de más de tres horas de duración, el exdirigente de Orange Market remarcó que no sólo el contrato de Fitur fue objeto de esta pieza de investigación, sino que hubo más adjudicaciones de la Generalitat valenciana anteriores a 2009, autorizadas por Francisco Camps, si bien los supuestos delitos cometidos ya estarían prescritos.Tambiénratificó lo dicho ya en el juicio por la financiación ilegal del PPCV , cuando aseguró que fue su antiguo jefe y expresidente valenciano quien decidió contratar a Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.Por contra, Camps negó todas las acusaciones y las atribuyó a "una creación" orquestada "desde la izquierda", ya que se "creó un relato y no pueden romperlo" porque les interesa para mantenerle alejado de la política y señalar al PP, su partido, como corrupto.La pieza de los contratos Orange Market es laque se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel. En la primera, la llamada, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido añadiendo otras diligencias: por un lado, la investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de València por las irregularidades en las contrataciones de lapara la visita del Papa Benedicto XVI; y la del Juzgado de Instrucción 17, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción del circuito urbano de lapor parte delde la Generalitat.En esta última causa, la Fiscalía pidió el sobreseimiento al considerar que el presunto delito de prevaricación, por el que ya ha sido procesado, está prescrito, si bien la juez instructora lo ha rechazado, argumentando que el delito continuado de malversación, el que tiene pena más grave, no ha superado el plazo de 15 años.