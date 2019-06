'Kichi' cree que Iglesias tiene que "asumir su responsabilidad" tras los malos resultados electorales

Publicada el 03/06/2019 a las 13:39 Actualizada el 03/06/2019 a las 14:10

Según recoge Europa Press, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, asegura quetras los malos resultados de Podemos en los distintos comicios celebrados en el último mes y que con este proceso electoral él cree queque comenzó con el 15-M.En una entrevista concedida al Diario de Cádiz, Kichi asegura sobre el futuro de Pablo Iglesias al frente de Podemos que la que "tendrá que decidir" es la Asamblea de Vistalegre, el órgano que elige a la dirección de Podemos."Lo que tiene que hacer Pablo, y creo que lo va a hacer, es asumir cada uno su responsabilidad con lo que ha pasado, y ya está. Evidentemente, hay un ciclo electoral que se inició en el 15-M que se cierra, y tenemos que buscar ese nuevo sujeto político que nos permita seguir transformando la realidad. Pero en ningún caso diría que Pablo es una rémora", ha explicado.Kichi explica que considera necesaria una reflexión en el partido y generar "un sujeto político que vuelva a apasionar, emocionar y movilizar a la gente",, así como fuerza en el Congreso y en el Senado. "Si queremos ser una alternativa de verdad tenemos que olvidar los egos, los personalismos y convertirnos en dispositivo al servicio de un bien común", añade.Sobre las razones por las que él sin embargo ha mejorado sus resultados en Cádiz y podrá volver a ser alcalde, ha asegurado que lo importante en su caso ha sido "llevar la honestidad y la coherencia por bandera".Kichi insiste en que(hasta completar ocho) porque es a lo que se comprometió y que Podemos con otra dirección "será un Podemos con otra persona igual o más preparada". "No creo que el proyecto dependa de una sola persona", sentencia.El dirigente gaditano reitera además que quiere parecerse a las personas que trabajan para sacar adelante a su familia "y no a los que cobran cinco mil euros al mes"."Yo los respeto, no lo critico, pero como depende de mí quedarme con los 3.400 euros que cobro en Diputación o con los 1.970 que cobro como profesor, elijo lo segundo. Porque considero que así es como se viste un cargo de dignidad", agrega.