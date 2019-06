Espinar matiza que "no es tiempo" de buscar una alternativa a Iglesias y Montero, pero insiste en que Podemos "está roto"

Publicada el 03/06/2019 a las 09:14 Actualizada el 03/06/2019 a las 13:02

Negociación con Sánchez

Podemos afea a Espinar sus críticas, pero les resta importancia porque es "la opinión de un militante más"

Consejo ciudadanos

El exsecretario general de Podemos Madrid,al frente de la formación, aunque recalca que "Podemos se ha roto" y es necesario "recuperar a toda la gente que se ha quedado por el camino" y abrir un tiempo de análisis y evaluación del espacio político.En una entrevista en La Sexta, Espinar subrayaba así que en su tribuna abierta en eldiario.es no se postulaba al cargo de secretario general sino que llamaba a la calma, a la reflexión y al análisis. Hace falta "una reevaluación no sólo de la herramienta política que es Podemos" sino también un a, recuerda.y habrá que evaluar ahora cuales son las características de nuestro país, qué ha cambiado, y como se afronta desde una herramienta política de cambio", ha añadido.Ese primer análisis le lleva a señalar que, y añade que la formación necesita reconstruirse. Para el exdirigente, hace falta un "tratamiento" y aboga por que gente que "piensa similar" sean capaces de abordar esa reconstrucción que debe llevar a aun espacio político "más coral", "más habitable" y donde sean capaces de convivir con "aire más fresco" y sin cerrar los debates a cal y canto.Sobre si es el momento adecuado para abrir este tipo de, Espinar ha opinado que tras los malos resultado de las generales (42 diputados) y tras los "pésimos" datos de las municipales y autonómicas, no es mal momento para hacer autocrítica.A su juicio, e. Con todo, matiza que esta crítica se la hace a sí mismo --como miembro de la directiva regional durante el tiempo que ostentó el cargo de secretario general-- e indica que el debate interno debe ir hacia lo estratégico y político.Para Espinar existe una confusión en Podemos al entender que se da un bloque histórico progresista con el PSOE, y". Para el exdirigente no se debe cambiar la posición de irrupción popular de la formación morada por otra de "élite de izquierdas" que busca entrar en un gobierno de coalición.A su juicio, es unEspinar aboga por presentarse ante Pedro Sánchez y advertirle de que no será presidente si no resuelve el problema territorial catalán, si no deroga las dos reformas laborales, si no instaura una renta mínima o si no se da una clara apuesta por la industria renovable.Antes de la rectificación de Espinar, la coportavoz del Consejo de Coordinación de Podemos,, ha afeado las palabras del exsecretario general del partido morado, señalando quey que desde la dirección siguen centrados en la negociación de un gobierno de coalición con el PSOE. Además, emplaza cualquier debate interno al Consejo Ciudadano Estatal que la formación celebrará este sábado.En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Vera recalca que Espinar "ha dejado claras sus intenciones", pero quita peso a la palabra del exdirigente matizando que es la opinión deTras esto, aclara que la dirección está "a otro asunto por responsabilidad" y le recuerda que "hablar todo el tiempo" sobre ellos mismos en la televisión y en medios "no ha hecho bien" a la formación y "quita ganas e ilusión".Así, añade que hoyo un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)., ha recordado Vera, para luego apuntar que en la última asamblea ciudadana (Vistalegre II) fueron recibidos "al grito de unidad" y con la demanda de que se dejara de dar "el espectáculo" en la prensa.Así, ha indicado que desde la dirección tomaron nota ya hace dos años y ante las críticas abiertas,Para la portavoz, es ahí donde se debe debatir, tomar nota de los análisis de otros compañeros y compartir los propios de la dirección para "seguir avanzando". Con todo, ha incidido en que ahora lo importante es poner los derechos de la gente en el centro"Que nos gusta demasiado", ha apostillado.Vera ha avanzado además que ese consejo del sábado, máximo órgano de decisión entre asambleas, debe servir para que Podemos se asiente mejor en los territorios, y tras ser preguntada por lasha añadido que el objetivo es estar unidos ante el proceso electoral, entenderse en la "diversidad", "respetarla" y trabajar siempre poniendo por delante los intereses de la gente.