Directo | Rivera reta a Vox a decidir entre gobiernos de Cs y PP o de izquierdas

Publicada el 04/06/2019 a las 09:07 Actualizada el 04/06/2019 a las 10:59

Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos encon todas las reacciones este martes de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del 26M:rechaza que haya "ánimo cismático" contraen la Convención del PP vasco que se celebrará en septiembre con el fin de tener "personalidad propia". En una entrevista para RNE, el líder conservador ha subrayado la importancia de que la dirección nacional respete las organizaciones territoriales, "su manera de hacer política y su acento propio". Alonso, que habla del PP vasco como un partido "radicalmente de centro", ha reconocido que la percepción es que el PP nacional se ha alejado de la centralidad.ofrece apoyar gobiernos del PP o pactos globales que incluyan a Cs. De esta forma, abrir la posibilidad también de llevar a gobernar apara disuadir a Cs de cordones sanitarios. El líder de Vox, en una entrevista para EsRadio, ha insistido en la condición "inexcusable" de sentarse a negociar con todos los partidos que quieran su apoyo para posibles investiduras.Podemos insiste en entrar al Gobierno y recuerda aque lo hicieron presidente sin pedir nada a cambio. La coportavoz del Consejo del Coordinación de Podemos,, ha apuntado que los resultados de las últimas elecciones no le hacen perder a Podemos fuerza negociadora frente al PSOE. Desde la formación morada apuestan por mirar a Europa, con vistas de normalizar estos tipos de acuerdos para posibles gobiernos de coalición.desafía a Vox y lo insta a decidir entre PP y Cs o la izquierda. En una entrevista en Antena 3, el líder de la formación naranja ha criticado "" del partido de Abascal por negarse a negociar con ellos. Así, el presidente de Ciudadanos busca poner contra las cuerdas a Vox para impedir gobernar a la izquierda. Rivera se ha mostrado convencido de poder imitar el modelo andaluz en otras comunidades y municipios, negociando con el PP y aceptando el apoyo de Vox.opta por negociar gobiernos con Cs y utilizar a Vox sólo para acuerdos puntuales. "No soy partidario de que Vox entre en los gobiernos, pero he de respetar las necesidades y estratégicas de cada territorio", ha explicado el presidente de la Xunta de Galicia en una entrevista para COPE. Ha señalado el modelo de gobierno andaluz como referencia para el resto de comunidades y ayuntamientos. El líder conservador también apuesta por una reforma electoral, en la que se beneficie a las listas más votadas frente al resto.Diputados del Parlament piden al presidente del Europarlamento,, que vele por los derechos políticos de Puigdemont, Junqueras y Comín. A JxC, ERC y la CUP se suman también los comuns. Critican que desde la Eurocámara se impidera el acceso a Puigdemont y Comín para que se acreditaran como eurodiputados, lo que señalan como una "obstrucción a la normalidad electoral". Los firmantes también han hecho saber su sorpresa respecto a la petición conjunta de PSOE, PP y Cs por impedir el proceso de acreditación.Alfonso Alonso (PP) avisa a PSN de que "es peligroso" pactar con EH Bildu porque no ha condenado la "". El presidente del PP vasco anima así a los socialistas a llegar a acuerdos con Navarra Suma, porque son defensores de "la libertad y la democracia" y "han llorado juntos a sus muertos". En una entrevista a RNE, el líder popular ha recordado el concepto de suelo ético, que es el mínimo que se le pide a todos los partidos: la condena al historial criminal de ETA.PSOE, Podemos y Nueva Canarias buscan este martes volver a pactar en el. Según señalan fuentes de los partidos, es la primera reunión para la formación de gobierno, y así reeditar el anterior pacto para el Consistorio. Se reunirán a las 10.00 en la sede local del PSOE, donde, tras una hora y media de negociaciones, ofrecerán declaraciones para informar a los periodistas que cubran la reunión.El PRC decomienza este martes la ronda de negociaciones con el PP para la formación de gobierno en Cantabria. Esta primera reunión tendrá lugar hoy a partir de las 11.00 en la sede del Parlamento autonómico. El PRC no tendrá encuentros de negociaciones del PSOE hasta que el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, no se comprometa a resolver cuestiones pendientes del Estado en la región. Después de PP y PSOE, el PRC también se sentará a hablar con Cs y con Vox, aunque con estos últimos sólo a través de contacto telefónico.