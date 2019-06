El Parlament llevará a Rajoy a la Fiscalía, aunque el Consejo de Estado le exime a través de un informe

Publicada el 04/06/2019 a las 11:50 Actualizada el 04/06/2019 a las 12:10

ZOIDO, MILLO Y MORAGAS

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

Según recoge Europa Press, el Parlament llevará al expresidente del Gobierno, la exvicepresidentay la exministra de Defensaa Fiscalía por no haber comparecido en la, donde fueron citados en dos ocasiones.Así, lo ha explicado el presidente de la comisión,(JxCat), en la sesión de la comisión de este martes, donde estaban citados el exministro del Interior, el exdelegado del Gobierno en Cataluñay el exjefe de gabinete de Mariano Rajoy,, que ya anunciaron que tampoco asistirían.Rajoy, Santamaría y Cospedal fueron citados por la comisión por primera vez en abril y no asistieron esgrimiendo un informe del Consejo de Estado que les exime de comparecer, la comisión los volvió a llamar y, como tampoco asistieron, lo elevó a la Mesa de la Cámara.Así, en la reunión del 15 de mayo, la Mesa decidió, aunque todavía no lo han hecho.Fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa todavía no ha llevado a Rajoy, Santamaría y Cospedal a la Fiscalía porque estaban, y Morral ha informado que lo recibieron este lunes.El informe del Consejo de Estado, recogido por Europa Press, concluye que esta comisión de investigación "desborda el ámbito de competencias de la Generalitat y del Parlament", ya que, a su juicio, pretende ejercer de control político de las instituciones del Estado.En este sentido, considera que las comparecencias aprobadas en la comisión son una expresión de la extralimitación de las facultades del Parlament, por lo que "legitimaría la eventual desatención de las solicitudes de comparecencia".Asimismo, señala que los miembros del Gobierno y otras autoridades del Estado, actuales y pretéritos, "no vienen obligados a atender la solicitud" de comparecencia en la comisión, por lo queZoido, Millo y Moragas también han esgrimido el mismo informe del Consejo de Estado para no asistir este martes a la Cámara catalana y Morral ha anunciado que serán citados de nuevo el próximo jueves, aunque reconoce queSi tampoco responden a esta segunda citación, la comisión lo trasladará a los servicios jurídicos del Parlament, como establece el reglamento de la Cámara y como hicieron con las incomparecencias de Rajoy, Santamaría y Cospedal.De esta manera, previsiblemente la Mesa también los llevará a Fiscalía, y Morral ha confiado en que "la justicia haga sus trámites y comparezcan cuando corresponda".El diputado de los comuns Marc Parés ha lamentado la ausencia de los citados, que creen que deberían comparecer porque lo consideran una "cuestión ética y de respeto institucional y político" hacia el Parlament.Jordi Orobitg (ERC) ha sostenido que no comparecer es un menosprecio al Parlament y ha defendido que la Mesa "haga lo posible para que haya una respuesta judicial", pese a que ve improbable que tenga éxito.Por parte de JxCat, Gemma Geis también ha asegurado que Zoido, Millo y Moragas están menospreciando la soberanía del Parlament al no responder a su citación, y ha criticado que el informe al que apelan está elaborado por el Consejo de Estado, que está "claramente politizado".