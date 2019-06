El PP pide a Cs y Vox que "dejen a un lado los egos" en la negociación de los pactos

Publicada el 04/06/2019 a las 20:50 Actualizada el 04/06/2019 a las 22:10

Hablar de "los fines y del objetivo"

El Partido Popular , Ciudadanos y Vox arrancaron este martes las reuniones. Y lo hicieron divididos por la negativa del partido naranja a sentarse a negociar con la extrema derecha. De un lado, el vicesecretario de Organización del PP,, exploró en Zaragoza, con Ciudadanos, la posibilidad de un pacto en Aragón. De otro, el secretario general del PP,, tuvo la primera toma de contacto en el Congreso de los Diputados con Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en la Cámara. Los conservadores se declararon satisfechos a la salida de ambos encuentros. Pero hicieron un llamamiento a Cs y Vox a que se dejen de líneas rojas.Así,, pidió a sus potenciales socios que "dejar a un lado los egos" y tener "generosidad" a la hora de pactar tras el 26M. El número dos de los conservadores fue insistente en la idea de que cada partido debe de ser consciente de que su capacidad de influencia, es decir, de entrar en los gobiernos será "proporcional" a los resultados obtenidos en las urnas. El Génova llevan días avisando de que el resultado del partido de Santiago Abascal en los últimos comicios no está a la altura de exigir entrar en los gobiernos, algo que pretende suavizar la postura del partido de Rivera.En rueda de prensa, tras la primera reunión formal con Vox, García Egea aseguró que la primera toma de contacto marcaba un punto de partida "interesante" y que es necesarioLa reunión se extendió durante más de dos horas y el PP salió de la misma con la intención de "seguir avanzando" en los próximos días ya con intercambio de documentos. Y sin "líneas rojas". Lo que quedó claro es que los conservadores siguen teniendo un problema por la negativa de Ciudadanos a sentarse en las mesas de negociaciones con Vox. Antes de la comparecencia de García Egea, el portavoz de Vox aseguró que mantenía la "esperanza" de que llegue"El PP, Vox y Ciudadanos tienen que alcanzar acuerdos para formar gobiernos alternativos a las izquierdas. Lo contrario sería una decepción fraude para nuestros votantes [...] Esos acuerdos exigen que los tres partidos encuentren un espacio común, porque allí donde sean necesarios los votos de los tres, los tres partidos deben tener voz y ser escuchados en la proporción en la que los ciudadanos les han apoyado", señaló en rueda de prensa., dijo el número dos del PP a los informadores.Para el partido de Casado el modelo andaluz sería una buena base para avanzar en estas negociaciones. Pero Vox ya ha dejado claro que ahora no le basta con solo apoyar con su voto.En este sentido, García Egea defendió que se puede condicionar a los gobiernos "desde fuera", como hizo el partido de Albert Rivera tras las anteriores autonómicas en algunas regiones., añadió al tiempo que volvía a pedir a Vox y Cs "generosidad" y que cada uno sea consciente de su papel.Tras esta reunión, el miércoles García Egea se desplaza a Castilla y León para reunirse con Ciudadanos. En los próximos días tocará una reunión formal en Madrid. De momento, el PP no se opondría a que Ciudadanos ostentase la presidencia de la Asamblea. Aunque este cargo fuese a parar a uno de sus ex: el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.