La Abogacía del Estado defiende que la violencia no formó parte del plan de los acusados, por lo que les acusa de sedición y no de rebelión

La aportación de Sànchez y Cuixart

Documento clave

La abogada del Estadoha defendido este martes en la exposición de conclusiones definitivas del juicio del procés en el Tribunal Supremo una condena por sedición al entender, al contrario de lo sostenido por la Fiscalía, que la"como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza" no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los encausados, informa Europa Press.Para la representante de los Servicios Jurídicos del Estado, la resistencia activa o pasiva al cumplimiento de la Ley que se escenificó de forma especial en la jornada del 1 de octubre de 2017 puede incardinarse perfectamente en el, que comprende la existencia de un "alzamiento público tumultuario" que incluye el uso de la fuerza. Para la rebelión que defiende la Fiscalía se precisa un alzamiento "violento" queen el alto tribunal.En un alegato muy técnico, Seoane ha sostenido que "queda fuera de toda que los hoy procesados en prisión, cada uno dentro de su rol, hicieron su parte" y fueron, pero no se dan los requisitos del tipo que exige el artículo 472, relativo a laIgualmente ha acreditado la comisión por los exmiembros del Govern sentados en el banquillo de un delito deque acredita el modo de actuar de todos ellos en aquellos días, que no fue sino "la adscripción de todos los elementos materiales y humanos de la Generalitat" al objetivo secesionista. Esta postura supone, en síntesis,solicitadas por los Servicios Jurídicos del Estado respecto a las instadas por la Fiscalía, ya que se quedarían entere los 8 y 12 años de cárcel.Las del, sin embargo, van desde los 25 años solicitados para Oriol Junqueras a los 17 para algunos acusados de rebelión, rebajándose a 7 años en el caso de los tres acusados únicamente deLa alusión a la inexistencia de la violencia que exige la rebelión no se produjo hasta el final del alegato de la Abogada del Estado, que consumió la mayor marte de la hora y media de su discurso en destacar los hechos que esta parte considera probados tras casi cuatro meses de juicio y que se articulan en tres pilares – curiosamente los mismos apuntados por el fiscal Javier Zaragoza –: la aprobación de–que ha citado exhaustivamente–; eldel Govern de Carles Puigdemont para impulsar el referéndum, y laRespecto de este último punto, la abogada del Estado se ha detenido especialmente enen la jornada del 20 de septiembre de 2017 por los líderes sociales Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) . Según esta parte se dotó a ANC de un poder de movilización excepcional que tuvo sucon ocasión de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Ha dicho que incluso la pericial sociológica presentada por las defensas reconocieron el liderazgo de Sánchez y a Cuixart, a lo que se suma el hecho que todas las instrucciones que daban fueran ejecutadas por voluntarios y por lasTodo ello lo acreditan losvistos en la fase documental, que evidencian dicho liderazgo, según la abogada del Estado. Como ejemplos, que tuvieran elmultitudinaria del 20-S frente a la Consejería de Economía o que decidieran como necesario "exhibirse" subiéndose a los coches destrozados de la Guardia Civil para dirigirse a la multitud, pese a contar con medios técnicos para hacerse oír que no lo hubieran hecho necesario.Entre las principales pruebas documentales, las de la Abogacía también han coincidido con las destacadas en la sesión de la mañana por los representantes del Ministerio Público, y en este sentido ha citado, que acabó convirtiéndose en programa político; o la elaborada por laen mayo de dicho año, "que refleja el concierto de voluntades para hacer un referéndum que contara con un marco legal".Destacan entre todos los documentos encontrados a, y que son el denominado Enfocats y especialmente la agenda Moleskine en la que el asesor reflejó lay apuntó contenidos que finalmente se reflejaron en la realidad de lo ocurrido en dichos días. Uno de estos apuntes señalaba que, tal y como finalmente ocurrió con la Consejería del exvicepresident.También se ha referido a la puesta en marcha del dispositivo policial Ágora, que daba respuesta según la Abogacía del Estado "alcreciente por la deriva de los acontecimientos". Ha destacado en este punto la reunión que Puigdemont mantuvo con el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y el delegado del Gobierno en Cataluña Enric Nieto en la que éstos instaron la desconvocatoria del rererémdum sin resultado alguno.