Investigación judicial concluida

Laha pedido una multa de 5.760 euros para, la aún concejala matritense,y para el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid , por un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debido a unas declaraciones tras la muerte del manteroel 15 de marzo de 2018, según informa Euroa Press.En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal ha remarcado que, tanto el informe del Samur que atendió a Mbaye ese día, como el informe del levantamiento del cadáver realizado por el médico forense, indican que la causa de la muerte fue natural, debida a una, "sin que se apreciaran lesiones traumáticas". En la misma línea, el informe forense determinó que la muerte del mantero fue natural, sin intervención de terceras personas, siendo la causa meditada del fallecimiento, la arritmia cardiaca ventricular con fibrilación auricular refractaria al tratamiento; y, la causa fundamental de la muerte, una miocardiopatía arritmogénica.La edil publicó diversos mensajes en su cuenta personal de Twitter sobre esta muerte. El primero, el mismo día, decía: "Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy Mame Mbaye. Los 'nadie' víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo". Y otros dos el día 17 de marzo: "Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios" y "El portavoz de @manteroslateros @ghetto82 en L6Nvozpensionistas señala a la Ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los manteros. Es la causa de la muerte de Mame Mbaye. Exigen el fin del hostigamiento policial".Por su parte, Malick Gueye concedió una entrevista al diario 20minutos en la que afirmó que llevaban tres años "denunciando la persecución, el acoso y explicándole al Ayuntamiento lo que está pasando; esto no es algo nuevo que llegan y matan a Mame". "Estaba un amigo con él y cuando intenta ayudarle, metiéndole los dedos en la boca para que no se mordiera la lengua, la Policía lo empujó y lo apartó. Los mismos policías se bajaron de la moto y lo empujaron y ahí se murió", dijo, entre otras cuestiones.El Ministerio fiscal recalca que los mensajes de los acusados, conocedores de su perfil público y de la repercusión de sus palabras, trasladaron "el mensaje inequívoco de que el fallecimiento del ciudadano senegalés era consecuencia de la actuación policial, lo que dio lugar a una inmediata reacción en la red, que se vio inundada de múltiples mensajes en los que se reiteraba el carácter xenófobo de la Policía Local de Madrid, con imputaciones directas de ser los responsables de la muerte del ciudadano senegalés y con evidente desprecio a lo realmente sucedido".Por todo ello, pide al juez imponer a los dos acusados la pena dea razón de 12 euros diarios, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. No obstante, solicita el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento contra tres personas anónimas por sus declaraciones al respecto en redes sociales.El juez de Instrucción número 12 de Madrid concluyó en febrero la investigación sobre este caso, que lleva la magistrada. Entonces, dio traslado al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formularan escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa. Sobre Arce, la jueza determinó que "concurren bastantes indicios para acordar la continuación del procedimiento y que, por tanto, sea en el juicio oral, donde se debatan las consideraciones planteadas por la defensa en este trámite, sin que procede adelantar dicho juicio a este momento procesal".La conclusión de la causa se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase la investigación, tras rechazar los recursos de la edil madrileña y del portavoz de manteros. Ambos impugnaron el auto en el que la juez admitía las querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la Unión de Policía Municipal La juez narra que, tras la muerte del mantero y con conocimiento de la causa natural del fallecimiento, "se divulgaron a través de Internet números comentarios que relacionaban dicho fallecimiento con una acción provocada por agentes pertenecientes al Cuerpo de Policía Municipal".Para la magistrada, la calificación penal de los hechos como constitutivos de un delito de injurias graves "no supone una limitación del derecho a la libertad de expresión"."En la presente investigación, y en relación a los mensajes citados, los mismos no contienen una censura o critica a la política de inmigración y a la situación en la que viven los inmigrantes que carecen de documentación, sino que el contenido de los mismos vincula una muerte natural a una actuación dolosa de unos agentes de la Policía Municipal", reseñó. "En algunos de los mensajes se incluyen consideraciones de censura a la política migratoria y la repercusión que tal política genera en la vida de los inmigrantes. Sin embargo, la mezcla de ambas intenciones en la divulgación de los mensajes, no excluye la atribución directa de dicho muerte a agentes de Policía Municipal, ni, por tanto, el grave contenido ofensivo de las mismas hacia dicho cuerpo", zanjó.