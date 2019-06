Marchena rechaza dar más tiempo a las defensas para sus informes: "En Estrasburgo sólo tienen 30 minutos"

Publicada el 04/06/2019 a las 19:35 Actualizada el 04/06/2019 a las 19:36

El presidente de la Sala que juzga el procés independentista en el Tribunal Supremo, Manuelpara la exposición de sus alegatos finales, que tendrá lugar el próximo 11 de junio., ha respondido ante la petición realizada por la abogada Marina Roig, que defiende al presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, informa Europa Press.La petición de Roig se ha producido al término deen la que los siete magistrados que componen el tribunal han escuchado casi cinco horas de alegatos de la Fiscalía, hora y media de exposición de argumentos por parte de la Abogacía del Estado y otro tanto de los dos abogados de la acusación popular ejercida por. El reparto de tiempos se estableció en una reunión informal de las partes con el tribunal celebrada hace algunos días.del tiempo que se le ha asignado, una hora al defender únicamente a uno de los doce encausados, porque la Fiscalía consumió casi tres hablando del delito de rebelión en cada uno de los doce líderes sentados en el banquillo.Marchena, por su parte, le ha recordado que lo que han hecho las acusaciones durante la jornada de este martes ha sido limitarse estrictamente al tiempo que le ha concedido el tribunal para defender sus, y que rectificar ahora las reglas "no sería correcto". A su juicio, un cambio debería haber sido planteado al inicio de la sesión, y no a su término.En la discusión también ha intervenidoy el que fuera presidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC), a quien Marchena ha recordado que se mostró "encantado" con el tiempo que allí se le había designado. Pina ha protestado en el mismo sentido que Roig recriminando a la Fiscalía que había utilizado dos turnos para el bloque de argumentos relativo a la rebelión."Usted puede hablar tres horas –le ha recordado Marchena a Pina–, y no puedo decir como tienen que distribuir sus bloques temáticos", si bien ha añadido que le podía prometer "cierta flexibilidad"de cara a las jornadas destinadas a las defensas que se celebrarán la próxima semana. "Escenificarno me parece correcto y como me apuntan miembros de la sala, hay acusados que están solos, ni mas ni menos, por delitos de malversación o desobediencia", ha apuntado el presidente del tribunal.