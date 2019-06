El presidente de UPN confirma ante el rey su oferta al PSOE para investir a Sánchez a cambio del Gobierno de Navarra

Publicada el 05/06/2019 a las 18:06 Actualizada el 05/06/2019 a las 18:39

info Libre

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y candidato a la Presidencia de la Comunidad Foral, Javier Esparza, confirmó este miércoles que su partidopara evitar que los independentistas vascos y catalanes decidan en Navarra y en el conjunto de España.Así se lo ha trasladado Esparza al Felipe de Borbón en la reunión que mantuvo con él en el Palacio de la Zarzuela en el marco de lapara la investidura.Tal y como adelantó el sábado, UPN ha abierto la puerta a que los dos diputados de esta formación en el Congreso se conviertan ensin necesidad de que el candidato socialista cuente con los votos de los diputados independentistas.Si UPN se suma al PSOE, Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC, Sánchez tendrá 175 votos,presidente en segunda vuelta porque en estos momentos hay cuatro diputados independentistas suspendidos, lo que reduce la suma de votos en contra a 172 (PP, Ciudadanos, Vox, ERC, JuntsxCat, EH-Bildu y Coalición Canaria). La aritmética parlamentaria resultado de la exclusión de los representantes del soberanismo catalán permitiría a Sánchez sacar la investidura incluso con la abstención de UPN (173 votos frente a 172). Del mismo modo, a Navarra Suma le bastaría con la abstención del PSN para hacerse con el Gobierno navarro.La única manera de que fragüeen el Parlamento de Navarra es con la ayuda de EH Bildu: PSN (11), Geroa Bai (9), Podemos (2) e Izquierda-Ezkerra (1) suman 23 escaños, tres menos de los necesarios para tener mayoría absoluta. Si Navarra Suma (la coalición formada por UPN, PP y Cs) vota en contra, una fórmula de gobierno encabezada por los socialistas sólo es viable si EH Bildu se abstiene o vota a favor y este partido ya ha asegurado que no lo hará a menos que el PSN negocia con ellos.Un pacto de gobierno para la Comunidad Foral entre Navarra Suma y el PSN sería viable incluso aunque los socios de UPN en la coalición, Ciudadanos y PP, lo rechazasen. De los 20 diputados de la coalición en la Cámara Foral 15 son de UPN, tres de Cs y dos del PP.para formar gobierno con mayoría absoluta (26 diputados).En estos momentoscuyos dirigentes siguen insistiendo en un acuerdo de izquierdas sin EH Bildu. Su secretario de Organización, Ramón Alzórriz, trasladó este miércoles a Geroa Bai que siguen queriendo “liderar un gobierno progresista, de izquierdas y plural” y que para ello ni negociarán ni pactarán con EH Bildu. El objetivo, ha dicho, es aglutinar una mayoría de 23 parlamentarios con Geroa Bai, Podemos e I-E y que si la consiguen la candidata socialista María Chivite se presentará a la investidura para ser presidenta del Gobierno foral.Alzórriz señaló tras la reunión con Geroa Bai que la cita ha sido "amable" y que el PSN trabaja "en la misma sintonía que está y ha estado el Gobierno de España, de conformar gobiernos plurales, de izquierdas, de progreso". "El marco es claro ymisma sintonía, mismo camino y mismo compromiso", ha aseverado, para indicar que "entendemos que no hay ningún problema", informa Europas Press.En la rueda de prensa posterior a la reunión entre PSN y Geroa Bai en la sede del Parlamento, el portavoz del PSN aseguró, además, que los socialistas navarrospara que gobierne la Comunidad foral y negó que el PSN esté "desafiando" a Ferraz.Alzórriz sostuvo que el "el plan A, el plan B y el plan C" del PSN es "liderar un Gobierno progresista y de izquierdas" y rechazó que se pueda repetir la situación de 2007, el agostazo, en la que Ferraz impidió un acuerdo del PSN con nacionalistas y