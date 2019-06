La treta del PP para abaratar el despido de seis trabajadores en el Congreso y el Senado tras la debacle del 28A

Publicada el 05/06/2019 a las 10:58 Actualizada el 05/06/2019 a las 13:41

El PP niega los despidos

info Libre

Seis trabajadores del PP en el Congreso y el Senado han pasado de tener un contrato fijo a eventual, según ha informado este miércoles la Cadena Ser. Los conservadores, sumidos en una delicadadescendiendo a 66 escaños,que les correspondería si fueran trabajadores fijos.Los seis empleados afectados contaban con, según la cadena de radio. Disponían de contratos fijos firmados en los 80 por el entonces secretario general, Francisco Álvarez Cascos, y el tesorero, Álvaro Lapuerta. Dos trabajaban en el Congreso y cuatro, en el Senado. Con su nueva condición de eventuales,por año trabajado.Así, los conservadores se ahorrarían en indemnizaciones más del 96% de lo que en realidad deberían pagar. Al convertir sus contratos fijos en eventuales el PP evita indemnizar por antigüedad una cantidad que asciende aAnte las dudas, el partido ha pedido "informe a los servicios jurídicos de los grupos", pero los despidos de los trabajadores han sido ya notificados.Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas porniegan los despidos. Aseguran que estaban en excedencia y que están a la espera de un informe jurídico para ver cómo se resuelve.Además, precisan que no las personas a las que se refiere la información no han sido dadas de baja del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Porque, precisamente al estar en excedencia, no pueden ser dadas de baja. Por esto mismo, destacan, no existen cartas de despido.