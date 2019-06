Un mando policial de 'Kitchen' confiesa al juez que entregó al número dos de Interior un 'pendrive' con información robada a Bárcenas

Publicada el 05/06/2019 a las 09:14 Actualizada el 05/06/2019 a las 09:30

El comisario jubilado, antiguo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, ha confesado al juez Manuel García-Castellón que entregó al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, un pendrive conLuis Bárcenas. El ex mando policial, conocido como El Gordo, es uno de los principales responsables de la denominada operación Kitchen y según publican El Mundo El País , ha decidido colaborar con la Justicia y contar todo lo que sabe sobre las actuaciones irregulares puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy para neutralizar a Bárcenas.García Castaño ha confesado que entregó a Francisco Martínez en las propias dependencias del Ministerio del Interior una memoria USB que contenía información personal sustraída a Bárcenas con la colaboración de su antiguo chófer. Martínez ha negado a El Mundo esa entrega.El Gordo ya confesó ante el juez haber entrado sin orden judicial a uno de los inmuebles del ex tesorero del PP para sustrarer documentación que incriminaría a la cúpula del partido.Kitchen es una de lasdentro del caso Villarejo y en ella están imputados además de García Castaño y el propio José Manuel Villarejo el comisario Eugenio Pino y otros cuatro policías a los que se vincula con la denominada brigada patriótica: los comisarios Andrés Gómez Gordo y Marcelino Martín Blas y los inspectores jefe José Ángel Fuentes y Bonifacio Díez.