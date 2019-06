Una familia pide exhumar a uno de sus parientes del Valle de los Caídos porque su voluntad es "tan importante o más" que la de los Franco

Publicada el 05/06/2019 a las 17:53 Actualizada el 05/06/2019 a las 19:44

"No tuvieron ningún pudor"

Una familia valenciana ha iniciado el proceso para exhumar a uno de sus familiares, que se encuentra enterrado en el Valle de los Caídos , con el fin de "cerrar una vieja herida". Asimismo, defienden que cumplir su voluntad es tan importante o más que la de la familia del dictador, contraria a trasladar los restos del dictador de ese enclave.Así lo ha explicado este miércoles el presidente del, que ha presentado la documentación en la subdelegación del Gobierno en Valencia, acompañado de, la hermana de Ángel, el militar enterrado en Cuelgamuros.Alonso ha detallado que el motivo de presentar el recurso hoy es doble, después de que este martes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, por unanimidad, suspender cautelarmente la exhumación de los restos de Francisco Franco, para evitar el perjuicio si "exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan". "Queremos dar una respuesta, sin entrar en los terrenos donde parece que nos esperan", ha asegurado, al tiempo que ha mostrado suy al Parlamento porque cree que "este tipo de actuación lo que podría perseguir es que los rescoldos que quedan del franquismo quieran poner en un brete -poner en un aprieto-, tanto a la autoridad, como a la determinación democrática de los dos poderes, legislativo y ejecutivo".En este sentido, ha puntualizado que la respuesta más importante es una "humilde", pues ha destacado que "tan importante es cumplir la voluntad de esta familia humilde y de algunas como ellos que están pendientes de que se les cierre esta antigua herida, como la voluntad de los Franco. Yo diría que más"."La mejor respuesta de los memorialistas es poner en marcha una humilde petición y reclamar que se respete esta voluntad, como parece ser que se está respetando la voluntad de otros. Creemos que es una llamada de atención y una forma de mostrar apoyo para que el Gobierno sienta que el memorialismo les apoya para dignificar la memoria de las víctimas y cerrar heridas de gente como Antonia, que lleva decenas de años esperando una mano amiga", ha sostenido Alonso.Asimismo, ha explicado que, además de pedir iniciar el procedimiento, también demandan que les dejen ver la realidad, porque ha señalado que siempre se ha aducido a la imposibilidad de llevar a cabo estas exhumaciones, aunque ha destacado que él cree que sí será posible hacerlo.Por su parte, Antonia Fernández ha detallado que su hermano Ángel estaba haciendo el servicio militar obligatorio cuando estalló la guerra y murió combatiendo. "Mis padres murieron pensando que estaba por allí tirado", ha lamentado. Con las investigaciones de su hija descubrieron que Ángel estuvo enterrado en ely, en 1963, fue trasladado al Valle de los Caídos, sin informar a la familia de estos movimientos. "Queremos sacarlo y llevar los restos con mis padres, que creían que estaba por ahí tirado. Antes de morir quisiera enterrarlos con mis padres, hermanos y abuelos", ha añadido.La hija de Antonia ha denunciado que "no tuvieron ningún pudor y, en vez de llevarlo a su pueblo, lo desenterraron y decidieron llevarlo al Valle de los Caídos, sin decir nada a nadie". "No sé si es sentimiento o qué, no sé esas personas qué tienen", ha expresado."Ha sido un proceso largo y con muchas trabas hasta hoy. Cuando nos enteramos de dónde estaba, hablamos con el cura -del Valle de los Caídos- y le dijimos que queríamos llevarlo al panteón de la familia. Un cura no tiene que tener diferencias políticas, pero este párroco sí las tenía. En 2004, hablé con esta persona y, con lo que nos dijo, nos callamos, pero ¿por qué tiene que estar ahí? Tiene que estar con mis abuelos", ha aseverado.