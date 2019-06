Abascal declara en el Congreso un sueldo de 55.000 euros de Vox, ninguna casa y debe a los bancos 13.500 euros

Publicada el 06/06/2019 a las 12:36 Actualizada el 06/06/2019 a las 13:03

A sueldo de Vox

Pensión de los dos militares

El presidente de Vox Santiago Abascal , ha declarado en el Congreso percibir de Vox, mientras que no posee en propiedad ninguna vivienda y únicamente tiene a su nombre un coche y una moto, además de dos préstamos personales por los que aún debe 13.500 euros.Así consta en laque Abascal presentó en la Cámara Baja al inicio de la legislatura y que se ha publicado este jueves en la página web de la institución una vez que la Mesa y los letrados han dado el visto bueno.La declaración de Abascal contempla un sueldo del partido algo superior a los 55.000 euros, mientras quePor su parte, asegura no poseer ninguna vivienda ni tener hipoteca y soloun todotereno Jeep Commander y una motocicleta BMW.En el banco, el líder de Vox declara una; aunque a la vez debe una cantidad similar (13.558 euros) por dos préstamos prestales solicitados a Bankia.El portavoz del grupo parlamentario,, es el único miembro del partido que aún no ha presentado su declaración de bienes en el Congreso. Fuentes del partido han indicado a Europa Press que aún está abierto el plazo para aportar datos actualizados como el IRPF.Por su parte, el secretario general de Vox,, declara una retribución dey haber pagado 3.200 euros en concepto de IRPF. Además, tiene en propiedad varios bienes:, el 50% de dos solares en Asturias, ely el 12,5% de una finca en Toledo también por herencia.También percibió en 2018 un sueldo de Vox el diputado, quien declara una retribución de 15.900 euros por su cargo de secretario de Comunicación. También consta en su declaración un, una motocicleta y 300 euros pendientes de pagar por un préstamo con una clínica dental.Mientras, la secretaria general del grupo parlamentario,, declara tener fondos en el banco por valor de 116.400 euros. Olona, abogada del Estado, registra también un sueldo de casi 75.000 euros de la empresa pública Mercasa, 8.600 euros del Ministerio de Justicia ySu declaración indica que tiene en propiedaden El Campello (Alicante), unos 700 euros en acciones en la empresa Iberdrola y otros 2.000 euros en un fondo de pensiones; además de un coche Porsche Panamera.Pero además, tiene concedidosUno de 113.000 euros de los que aún debe casi 76.000 y un segundo de 80.000 euros de los que tiene 64.300 por pagar.Por su parte, el diputadoes el parlamentario de Vox que declara tener más dinero en sus cuentas corrientes: 261.855 euros. El exdiputado conservador asegura haber percibidoEn el caso de los dos militares diputados de Vox,, ambos ya retirados, declaran una pensión de 36.600 y 34.100 euros, respectivamente.