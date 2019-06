Publicada el 06/06/2019 a las 19:16 Actualizada el 06/06/2019 a las 20:31

El cónsul español en Edimburgo,, ha afirmado que el Gobierno español no vetaría la entrada de una Escocia independiente en la UE, si la independencia se consiguiera por medios legales, en una carta que hoy publica el diario escocés The National . La carta la escribió, en un principio, el diplomático para el diario The Herald y se reenviaron copias a responsables del Gobierno escocés, en respuesta a un artículo del eurodiputado del PP,. Ahora, ha salido a la luz después de una petición de información pública del periódico The National. González Pons decía en su artículo, publicado el 16 de abril, que el PP "que una Escocia independiente entrase directamente en la UE antes del Brexit" y que, si Escocia se independizase después del Brexit, tendría que hacer cola, por detrás de Turquía y de Serbia.El artículo fue lo que motivó a Miguel Ángel Vecino para que escribiera la carta al diario, con la intención de señalar que la posición de González Pons era única y exclusivamente la de sus partido y que no representaba en absoluto al Gobierno español. En su carta, el cónsul decía que el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación,, "ha declarado recientemente que España no bloqueará la entrada de Escocia en la UE si la independencia se consigue legalmente" y también que esa ha sido siempre la intención del Gobierno español.En segundo lugar, afirmaba que el Gobierno español "no ha intervenido yen asuntos internos de Reino Unido ni de ningún otro Estado y espera la misma actitud recíproca". Además, la carta dice que "la entrada en la UE no depende en absoluto de esperar en una cola como se espera en una tienda a que llegue tu turno", sino que un Estado se une a la UE "si se cumplen las condiciones políticas y económicas exigidas en los Tratados".La alusión a Borrell se refiere a lo que el ministro afirmó durante un coloquio con el diario digital Politico , señalando que si Escocia se independizase -como consecuencia del Brexit, pero de acuerdo con las normas internas británicas- España no tendría problema. "Si Westminster está de acuerdo no vamos a ser nosotros más papistas que el Papa", dijo.