Publicada el 06/06/2019 a las 10:40 Actualizada el 06/06/2019 a las 12:00

Explicación de De Quinto

El Congreso de los Diputados ha hecho públicas este jueves las declaraciones de bienes y rentas de los parlamentarios. Y once de ellos no han facilitado dato alguno sobre sus patrimonio. Destacan el diputado de Ciudadanos, exvicepresidente de Coca-Cola, o, portavoz de Vox.Otros diputados que no han rendido cuentas son, Miren Gorrotxategi Azurmendi (Podemos), José Alberto Herrero Bono (PP), Juan José Matarí Sáez (PP) , Macarena Montesinos de Miguel (PP), Aurora Nacarino-Brabo Jimenez (Ciudadanos),(Ciudadanos) y Luis Santamaría Ruiz (PP).Las declaraciones recibieron este miércoles el visto bueno de lay quienes aún no las han presentado tienen que hacerlo en breve aunque no existe un plazo legal ya que el Reglamento del Congreso no lo estipula."Los diputados estarán obligados a formular declaración de sus bienes patrimoniales en los términos previstos en la, puede leerse en el artículo 18 de las normas de funcionamiento de la Cámara.Como novedad respecto a legislaturas pasadas, los diputados que se acrediten en la, están obligados a dar cuenta de las empresas que han venido cobrando y de los regalos que reciben. Es la llamada declaración de intereses.Este jueves, el Congreso de los Diputados ha hecho públicas en su página web la primera de esas declaraciones, la de bienes y patrimonio, mientras que las de actividades e intereses están supeditadas a la revisión por parte de lacuando esta se constituya.Durante la pasada legislatura, la Comisión del Estatuto del Diputado tardó en dar luz verde a las declaraciones de actividadades por la negativa del Partido Socialista a que la Cámara autorizase compatibilizar a sus señorías el escaño con otras actividades privadas.La declaración de bienes y renta que el exvicepresidente mundial de Coca-Coladebe presentar en el Congreso tras haberse convertido en diputado de Ciudadanos no ha sido publicada todavía porqueque tendrá lista a final de mes, según ha informado el partido.De Quinto presentó su declaración de patrimonio ante la Cámara Baja el mismo día en que recogió su credencial como diputado, el pasado 10 de mayo, realizando "todos los trámites pertinentes", según Cs. Sin embargo, este documento sigue sin aparecer en la página web del Congreso, donde este jueves se han dado a conocer las declaraciones de la mayoría de los parlamentarios.El motivo es que,, el diputado por Madrid paralizó el proceso de la declaración de bienes hasta tener los datos de IRPF del año pasado, según ha explicado la formación naranja, informa Europa Press."En virtud de la máxima transparencia", el exdirectivo de Coca-Cola ha vuelto a presentar su declaración de patrimonio este jueves, aunque siguen faltando los datos de la última declaración de la renta. El documento "se actualizará en pocas semanas, en cuanto dicha declaración esté finalizada", indicaron.Marcos de Quinto dijo al diario El Independiente a principios de mayo que no tenía inconveniente en ser transparente porque todo lo que posee lo ha ganado "honradamente tras 37 años trabajando en una multinacional", dondeEn aquel momento reconoció que probablemente sería el diputado que declarase un patrimonio mayor, pero añadió que quizá también sería