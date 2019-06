Ribera pide a Extinction Rebellion que reclame la emergencia climática a los gobiernos locales y autonómicos

Publicada el 06/06/2019 a las 19:31 Actualizada el 06/06/2019 a las 19:32

Madrid central: "Tímido avance"

Día Mundial del Medio Ambiente

La ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera ha pedido a los activistas de Extinction Rebellion, que cortaron la calle Ferraz en Madrid frente a la sede del PSOEeste miércoles 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente, para exigir "el estado de emergencia climática",, informa Europa Press."Ojalá esos mismo jóvenes se lo reclamen en la misma medidapara la actuación en favor de esa transversalidad ecológica. Creo que no se trata de un solo grupo político o parlamentario. Creo que con carácter general es una petición que correspondería también hacer a quienes aspiran a gobernar ayuntamientos y comunidades autónomas", ha señalado tras participar en la jornada Arte, ciencia y acción política frente al cambio climático, al tiempo que ha defendido el compromiso del secretario general del PSOE, candidato a la presidencia y presidente en funciones, Pedro Sánchez, a favor de laAdemás, Ribera ha precisado que la mala calidad del aire no sólo depende de los gobiernos municipales sino también de las comunidades autónomas y ha advertido de que es un "debate polémico, muchas veces llevado por" desde el punto de vista científico y de la realidad en el entorno del Gobierno y del programa de gobierno para la comunidad y la ciudad de Madrid. "Bienvenidos sean esos jóvenes pidiendo al partido socialista más implicación y bienvenidas sean tambiénpor parte de quienes aspiran a gobernar municipios y CC.AA. ", ha insistido.En cuanto a la posibilidad de llevar la declaración de emergencia climática al Parlamento, ha precisado que. "Yo creo que es bueno que haya un debate en el Parlamento respecto a qué supone la actual crisis climática y cuál es la capacidad de reacción y hasta qué punto se da prioridad y se reconoce como algo que debe ser tratado como una emergencia –ha insistido–. Yo creo que es una muy buena noticia que haya interés por los grupos políticos de debatir esto en el Parlamento".La ministra se ha vuelto a referir a, una medida que ha calificado de "tímido avance" si se compara con el tamaño de las dey ha augurado que será "difícil" revocarla. Preguntada por si el Gobierno prevé proteger esta medida del ayuntamiento, ha recordado que el anteproyecto decontempla que las ciudades con más de 50.000 habitantes puedan adoptar medidas que reconozcan espacios decon el objetivo de facilitar que ausman sus responsabilidades.En un mensaje remitido este martes por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente,que recuperen la defensa del medio ambiente . "En el centro de la acción política no debemos abandonar, sino reforzar y recuperar la defensa del medio ambiente como, por supuesto el Gobierno de la nación, pero también de las comunidades autónomas y los municipios. Está de vuelta la acción climática", ha recalcado.En este sentido, desea que más allá de las negociaciones internacionales se materialice en cada uno de los ámbitos de actividad lao lapara lograr la neutralidad climática. "Necesitamos una Ley de Cambio Climático en España –ha añadido–. Confíamos en que el nuevo Parlamento con las distintas fuerzas, todas ellas defendiendo la necesidad de luchar contra el cambio climático,".Ribera, que ha recordado que este año la ONU dedica esta celebración a la calidad del aire, ha subrayado que este año una ola mundial y social recuerda cada viernes hasta qué punto "todos los mensajes relacionados con el tiempo de los discursos se han acabado"."El Día Mundial del Medio Ambiente. Llega el momento de romper la demagogia que nos lleva a decirque hay que pedirle a las personas que representan las instituciones públicas", ha dicho volviendo a hacer referencia a la formación de gobierno autonómicos y locales.Así, Ribera ha avisado de que el mundo se enfrenta a una "emergencia ecológica" en la que confluyen varias amenazas conectadas entre sí: el cambio climático, la. " No tiene gracia vivir en un atasco , lo que queremos es vivir respirando aire sano. La emergencia ecológica tiene implicaciones en la estabilidad económica", ha dicho para recordar que es difícil pensar en la viabilidad de la actividad económica si no se integran razonablemente los límites ambientales del planeta.