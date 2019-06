Rivera declara en el Congreso 4.500 euros en el banco, dos viviendas en Barcelona y 48.000 euros de sueldo de Cs

Publicada el 06/06/2019 a las 17:21 Actualizada el 06/06/2019 a las 17:48

Arrimadas cobró 7.200 euros del partido

Falta por publicar la declaración de Marcos de Quinto

Grandes patrimonios en otros conceptos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha declarado en el Congreso que tiene 4.500 euros en su cuenta corriente y que, que se sumaron a su sueldo como diputado (). Además, afirma poseer alcon aparcamiento en Barcelona y un coche Volkswagen, informa Europa Press.Así consta en la declaración de bienes y rentas que Rivera presentó en la Cámara Baja al inicio de la legislatura y que se ha publicado este jueves en la página web de la institución una vez que la Mesa y los letrados han dado el visto bueno.Rivera indica en este documento que, además de sus sueldos, en 2018 percibió 573 euros por alquiler de viviendas y que. También dice tener una hipoteca de 165.500 euros, de la que le faltan por pagar 83.900, y otra de 306.000 euros, de la que aún tiene pendientes 224.700.La portavoz de la Ejecutiva de Cs y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha registrado, acciones por valor de 3.323 euros y 6.000 euros por el alquiler de una vivienda. En 2017, pues no ha especificado la retribución de 2018, Arrimadasde Cataluña y 7.200 euros como miembro del Comité Ejecutivo Permanente del partido naranja. En la declaración también incluyecon una plaza de garaje, adquiridas en 2017.El secretario general de Ciudadanos,, tiene 5.725 euros en su cuenta bancaria, según su declaración, donde ha anotado el sueldo que cobró del partido en 2018 (14.400 euros) pero no su retribución como diputado. Además, percibió. Villegas tiene una vivienda y una plaza de garaje en Barcelona al 50%, un coche (Chevrolet) y 1.502 euros en participaciones de una sociedad limitada. Aún: una de 309.000 euros y otra de 54.000, de las que tiene pendiente de abonar 209.125 y 24.520 euros.Los diputados de Cs–incluyendo fondos de pensiones y planes de ahorro– son el responsable de Política Fiscal del partido,(314.174 euros), el diputado por Cádiz(268.167) y el diputado por Baleares y ex director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil(207.000), según los datos que han aportado al Congreso.No obstante, aún falta por publicarse el patrimonio del Marcos de Quinto , ahora diputado por Madrid, cuya declaración de bienes y renta aún tenía incluidos sus datos del IRPF de 2018. Tampoco se han dado a conocer todavía las de A, diputadas por Burgos y Pontevedra, respectivamente.Otros queson el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos y exvicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña,(179.086), el diputado por Huelva(177.487) y la diputada por Guadalajara(152.359).En este grupo también se encuentran la secretaria de Relaciones Institucionales de Ciudadanos,(148.640); el diputado por Segovia(135.593); el secretario de Comunicación,(135.000); y la diputada por Alicante y miembro de la Ejecutiva del partido(134.600).También hay casos en los que no han ahorrado grandes cantidades pero declaranen otros conceptos. Por ejemplo, el secretario de Programas y Áreas Sectoriales de Cs y portavoz adjunto en la Cámara Baja, Toni Roldán , que cuenta con más de, entre otros.El abogado del Estado, que afirma tener 17.000 euros en sus cuentas corrientes, deja constancia de suen la declaración presentada al Congreso, donde menciona tres: una, unay unaPor su parte, el diputado por León Justo Fernández incluye en su documento, y la exportavoz de Cs en la Asamblea de Extremadura Victoria Domínguez afirma tener, la mayoría para pastos.