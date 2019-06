Directo | Barcelona en Comú apuesta por un pacto a tres con ERC, PSC y Colau como alcaldesa

Publicada el 07/06/2019 a las 09:07 Actualizada el 07/06/2019 a las 12:19

info Libre

12.14.

Sí, impoluta: más de 8.000 fusilados con la firma de Companys, golpismo, exterminio del disidente, terror, pederastia, corrupción, checas hasta con crematorio en tu Barcelona de la Guerra Civil... ERC es sinónimo de crimen, hispanofobia y abyección absoluta. https://t.co/FSKG80lOL8 — VOX Noticias (@voxnoticias_es) 7 de junio de 2019





11.59.

11.31.

11.25.

11.18.

11.08.

10.17.

10.11.

10.03.

09.25.

09.20.

09.16.

08.34.

Malgrat el Pacte de la Casta a Barcelona sembla més proper q mai, q ningú dubti: no deixarem de lluitar



Ni és el q ha votat BCN, ni és l’acord de progrés de necessita la ciutat. I com sempre recorda @junqueras, @Esquerra_ERC mai es rendeix, ni mai defalleix. Tampoc ho farem ara — Sergi Sabrià (@sergisabria) 6 de junio de 2019





08.07.

Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos encon todas las reacciones este viernes de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del 26M:acusa en Twitter ade ser un partido de "", "" y "", entre otras cosas. El partido que dirige Abascal ha respondido así a un tuit que colgaba Gabriel Rufián, en el que el portavoz de ERC reivindicaba la historia de su partido.defiende un pacto a tres con ERC y PSC y con Ada Colau como alcaldesa. Lo ha anunciado Janet Sanz, número tres de la lista, avisando de que la propuesta es que la alcaldesa en funciones se presente a la reeleción el sábado 15 de junio. "Asumimos la responsabilidad de dar un paso hacia adelante porque Colau representa un punto de encuentro para conseguir que haya gobierno", ha defendido Sanz.El presidente del PNV en Navarra,, cree que las últimas palabras de Sánchez sobre Navarra "hacen pensar quede PSN, Geroa Bai y Ezkerra-Izquierda. Así lo ha manifestado en una entrevista para Onda Vasca. Sin embargo, ha señalado también que la situación puede cambiar "de un día para otro" y que no se puede descartar ningún escenario, ni siquiera el de, actual líder de los socialistas en la Eurocámara, disputará el puesto a. El Partido Socialdemócrata alemán formalizó su candidatura horas después de que lo hiciera el PSOE con García. No estaba claro que fuera a dar el paso, dado el peso que han perdido los socialistas alemanes en el Europarlamento tras los últimos comicios europeos.califica como "" la posibilidad de quesede Sánchez. Aun así, el presidente de Vox ha dejado claro que su partido no hará lo mismo, pues considera que hay otras formaciones más cercanas ideológicamente al PSOE. Abascal se suma así a lo que ya manifestaba este jueves Pablo Casado, que no está en contra de que UPN se abstenga en la investidura si a cambio Navarra Suma puede gobernar en la comunidad.afirma que sifuera "",en la investidura de Sánchez. La secretaria general del PSOE andaluz ha manifestado en una entrevista con Telecinco que sólo hay una alternativa, en la línea de lo que declaró ayer Sánchez en su comparecencia: que gobierne el PSOE., candidato de Navarra en Suma, dice que el"va en dirección contraria" a evitar pactos con nacionalistas. En una entrevista para la Cadena Cope, Esparza ha afirmado que estáen funciones, Pedro Sánchez. Navarra en Suma se constituyó "para conseguir que el independentismo catalán y el independentismo basco no tomen decisiones en España", ha declarado.Elcree que el rechazo dea reunirse cones "un". El vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, así lo ha declarado a los perioidstas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, adonde ha ido para acompañar a Josep Maria Jové, diputado de ERC, que declaraba por la causa asociada a los preparativos del 1-O.exdiputado de Podemos, sobre: "Nunca he sentido que tuviéramos un secretario de Organización". Así lo ha manifestado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. En cuanto a las crisis internas, el que fue mentor de Pablo Iglesias se ha mostrado contundente: "Todo esto se hubiera resuelto en una asamblea en octubre para ver si tenía que haber una refundación".se encontrarán a las 13.00 este viernes en el Congreso paraSerá la segunda reunión después de que las formaciones iniciaran contactos tras las elecciones del 26M. Las negociaciones estarán lideradas por el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.se reunirán este viernes por primera vez para. El encuentro se producirá a las 17 horas en la Asamblea de Madrid, donde se darán cita la candidata del PP,, y el de Cs,. Estarán acompañados por los secretarios generales de sus partidos, Teodoro García Ege y José Manuel Villegas, respectivamente, y por sus equipos negociadores.afirma que la decisión de dejar la Secretaría de Organización fuetras los resultados del 28A. En una entrevista para RNE, el todavía secretario de Organización de Podemos ha señalado que la "rotación" actúa dentro de la normalidad en la que se estructuran los cargos del partido. A partir de ahora, Echenique se encargará de una nueva secretaría que abordará yEl presidente de ERC en el Parlament,, ha advertido de que "elparece más cerca que nunca". Así lo ha manifestado en su cuenta de Twitter, en alusión al acuerdo que podría firmarse entre Barcelona en Comú, PSC y BCN Canvi-Cs para, en alternativa a Ernest Maragall, de ERC.se reunirá el martes 11, por este orden, conpara negociar la investidura. Así lo anunció el presidente del Gobierno en funciones el jueves en su comparecencia en Moncloa. Sánchez aceptó elpara intentar conseguir la investidura. Un día antes, el 10 de junio, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se reunirá para configurar la comisión que se encargará de coordinar las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios.