2,5 millones a cambio de "magia"

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el quelas afirmaciones del comisario jubilado y en prisión provisional, en las que comunicaba a socios y clientes que contrataría al exmagistrado Baltasar Garzón y mediaría con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional para impedir la extradición a Guatemala del naviero español , informa Europa Press.El auto fue dictado el pasado 5 de junio y se refiere a l a pieza 'Pit' del caso Villarejo , que investiga el contrato de 10 millones de euros que el naviero suscribió con el comisario para que desplegase sua fin de conseguir que la causa de corrupción por la que le reclamaba Guatemala, así como el proceso de extradición incoado en consecuencia en la Audiencia Nacional quedasen en nada.Según expone, "los avances en la investigación demuestran la existencia no solo de losy corroborados a través de las grabaciones realizadas por el propio Sr. Villarejo, sino también losque se fueron realizandohasta noviembre de 2017".Expone que"no dudaron, tal y como señala el Ministerio Fiscal, en justificar algunos de esos cobros eno gestiones con terceras personas vinculadas con la Administración de Justicia, justificaciones éstas carentes de toda verosimilitud yprobatorio alguno, como ya se ha puesto de relieve por la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 8 de mayo de 2019, yen sus declaraciones posteriores a la detención".En concreto, según el sumario de actuaciones, el abogado Enrique Maestre contactó por encargo de Pérez-Maura y su hermano con el empresario Adrián De la Joya, amigo de Villarejo, en busca de ayuda. Estos dos vieron "oportunidad de negocio" y pactaron repartirse "a pachas" una cantidad que estimaron en 10 millones de euros, aunque la causa ha acreditado hasta la fecha el pago de 7,6 millones.Tanto en lasentre ellos como en las mantenidas con sus clientes, a quienes se referían despectivamente como "ratones", "roedores" o "ratoncitos Pérez",aseguró haber mantenido reuniones en la Audiencia Nacional con miembros de la Fiscalía para lograr frenar el procedimiento, mientras estaba cobrando de los Pérez-Maura en torno a 120.000 euros al mes.En este contexto,porque para acabar con la causa, "plenamente identificado" por la unidad investigadora como Baltasar Garzón . A cambio de 2,5 millones de euros, habría de frenar a Iván Velasquez, el comisionado de Guatemala que impulsaba la causa por corrupción y convertirse en supara poder aplacar sus posibles quejas ante los retrasos en la extradición. No constan en la causa rastros de que aquel pago o aquel encargo se efectuasen, como tampoco hay audios de las supuestas reuniones con fiscales de la Audiencia Nacional.Sí hay, por contra, constancia de los, así como intercambios de dinero por la prestación de aquel supuesto servicio. El juez, instado por Anticorrupción, abunda en este particular y ordena que se investiguen los movimientos de cuatro cuentas bancarias a otras tantas entidades financieras, pertenecientes a dos sociedades y dos personas físicas en el plazo en que tuvieron lugar las gestiones: de enero de 2016 a noviembre de 2017, cuando Villarejo fue detenido.