Publicada el 07/06/2019 a las 18:29 Actualizada el 07/06/2019 a las 18:55

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación está analizando la situación del cónsul español en Edimburgo (Reino Unido),, y valora qué medidas tomar, tras conocerse, este jueves, la existencia de unaque el diplomático envió a un diario escocés. Según un portavoz de Exteriores consultado por Europa Press, el cónsul se haclaramente en sus funciones.La carta en cuestión, publicada por The National , la había enviado Vecino, previamente, a otro periódico, The Herald , para rebatir un artículo del eurodiputado del PP,, del pasado 16 de abril. En él, González Pons decía que el PP "que una Escocia independiente entrase directamente en la UE antes del Brexit" y que, si Escocia se independizase después del Brexit, tendría que "", por detrás de Turquía y de Serbia. El cónsul español escribió al diario para señalar que la posición de González Pons no representaba en absoluto al Gobierno español. Además, decía que el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación,, "ha declarado recientemente que España no bloqueará la entrada de Escocia en la UE si la independencia se consigue legalmente" y también que "esa ha sido siempre la intención del Gobierno español". En segundo lugar, afirmaba que el Gobierno español "no ha intervenido yen asuntos internos de Reino Unido ni de ningún otro Estado y espera la misma actitud recíproca". Además, decía que "la entrada en la UE no depende en absoluto de esperar en una cola como se espera en una tienda a que llegue tu turno" sino que un Estado se une a la UE "si se cumplen las condiciones políticas y económicas exigidas en los Tratados". La carta de Vecino, de la que llegaron copias al Gobierno escocés, no se publicó entonces en The Herald, sino ahora por parte de otro periódico que la ha obtenido con una petición de información público.Un portavoz de Exteriores ha señalado que el Ministerio que dirige Borrell está al corriente de las informaciones de The National y ha recordado que el cónsul no ejerce funciones de representación política de España. De hecho, ha señalado que no le corresponde a un cónsul, y menos sin previa concertación con el embajador de España en Londres y con la, hacer "este tipo de declaraciones de".