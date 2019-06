Organizaciones sociales de Madrid celebrarán una macroconsulta sobre monarquía o república el 22 de junio

Publicada el 07/06/2019 a las 11:27 Actualizada el 07/06/2019 a las 12:19

info Libre

Mientras los partidos políticos participan en la ronda de consultas con el rey, plataformas y colectivos sociales organizan procesos para que los madrileños. Lo hacen después del éxito de las consultas celebradas en barrios y municipios de la comunidad, así como en universidades de todo el país . Y lo hacen porque quieren dar continuidad a la iniciativa que nació hace meses en las calles y las facultades."Nos juntamos casi todas las plataformas de consultas en barrios y referéndums en universidades", explica aLucía Nistal, una de las portavoces y promotoras del proyecto. La coordinación, cuenta, nace de la necesidad de continuar con la iniciativa. "Y una buena manera erapor el impacto que puede tener", detalla. Se celebrará el próximo 22 de junio y por el momento se preparan "hasta cien mesas en todo el centro de Madrid –de Malasaña a Lavapiés y desde El Retiro hasta Plaza de España–, durante todo el día, para que todo el mundo pueda participar".Los motivos que defendían hace unos meses no han perdido peso. "El derecho a decidir sigue cuestionado", explica la portavoz, "frente a la inviolabilidad y la continuidad de la corona". Los promotores del proyecto y sus simpatizantes, por el contrario, sí quieren "seguir cuestionándola, ahora que se retira el rey emérito y nos deja como herencia esta monarquía en manos de su hijo". El régimen, sentencia Nistal, ", como ocurrió con los catalanes".La macroconsulta del 22 de junio se alimenta del éxito previo. "Registramos más de cien mil votos y una mayoría aplastante para abolir la monarquía o", subraya Nistal. A partir de ahí, se abrió la puerta a la "autoorganización de los vecinos para seguir con acciones y que este cuestionamiento sea real". El balance, no obstante, "es positivo pero insuficiente: hay que seguir sumando fuerzas", lanza la activista.¿De qué manera? Lo cierto es que, como en todo movimiento amplio, existen "". Pero con algo en común: "Queremos acabar con la monarquía y abrir procesos para decidir qué tipo de república queremos". Cómo llegar a ese punto precipita disensos entre los grupos, pero todos los participantes de la iniciativa coinciden en que la vía tiene que ver necesariamente con la "autoorganización y la movilización" ciudadana.En cuanto a la respuesta de los partidos políticos, Nistal cree que "no van a tener más remedio" que escucharles. Pero hasta hoy, denuncia, "". Algunos de ellos "parece que prometían una tímida revisión de la monarquía, pero eso se ha olvidado", lamenta la activista.